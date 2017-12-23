HABER

Kahta'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 17:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.26 yaşındaki Mehmet Sait Kutan yönetimindeki 31 VD 940 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında 51 yaşındaki Necla Üstün yönetimindeki 02 FS256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan; İbrahim Halil Tosun, NurgülKızılay, YusufÖzmen, PınarErtaş, ÖznurÇetinkaya veZeynepÇetinkaya yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.