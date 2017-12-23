Kahta'da 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN- Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.26 yaşındaki Mehmet Sait Kutan yönetimindeki 31 VD 940 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi kavşağında 51 yaşındaki Necla Üstün yönetimindeki 02 FS256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan; İbrahim Halil Tosun, NurgülKızılay, YusufÖzmen, PınarErtaş, ÖznurÇetinkaya veZeynepÇetinkaya yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.