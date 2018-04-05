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Kalaycı'dan Anadolu Ajansına kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 17:32 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: - "Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan Anadolu Ajansı, ülkemizde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla, pek çok dilde yaptığı yayınla dünyanın önde gelen ajanslarından biri haline gelmiştir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Anadolu Ajansının (AA) Türk basınının gelişmesine katkı sağladığını belirterek, "Anadolu Ajansı, ülkemizde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla, pek çok dilde yaptığı yayınla dünyanın önde gelen ajanslarından biri haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kalaycı, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

AA'nın, Anadolu'nun sesini duyurmak üzere 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Kalaycı, milli mücadelenin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyuran AA'nın istiklal mücadelesinin güçlü sesi olduğunu vurguladı.

Kalaycı, mesajında şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne kadar sürekli kendini geliştiren bir anlayış içerisinde hizmetlerini devam ettiren Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Türk basınının gelişmesine de katkı sağlayan Anadolu Ajansı, ülkemizde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla, pek çok dilde yaptığı yayınla dünyanın önde gelen ajanslarından biri haline gelmiştir.

Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olan, doğru ve güvenilir haber sunan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm yöneticilerini ve her kademedeki çalışanını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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AA 98 yaşında mesaj MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı

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