Kale'nin yeni belediye başkanı Mehmet Salih Sağınç oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın yerine AK Parti'li Mehmet Salih Sağınç seçildi.

Kale Belediye Meclisi, AK Parti'den seçildikten sonra geçen yıl partisinden ihraç edilen bağımsız belediye başkanı Hayla'nın İçişleri Bakanlığı tarafından geçen cuma günü görevden alınması üzerine bugün yeni başkanı belirlemek üzere toplandı.

Kale Belediye Toplantı Salonu'nda 10 AK Parti'li ve 5 MHP'li meclis üyesinin katıldığı seçimde Sağınç, Kale Belediye Başkanlığına getirildi.

Seçimin ardından AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Salih Koca, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile AK Parti Kale İlçe Başkanı Yılmaz Baylavlı ve MHP Kale İlçe Başkanı Yusuf Yarımca, yeni başkan Sağınç'ı tebrik etti.

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla, geçen hafta da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

