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Kalın: Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde yeni çözüm süreci veya açılım konusu yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur" dedi.  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm süreci veya açılım gibi bir konunun olmadığını belirtti.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yazılı bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm süreci veya açılım gibi bir konunun olmadığını belirtti. Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, hem Başbakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarının eşit haklara sahip bireyler olarak yaşaması için büyük bir mücadele vermiştir. Dini ve etnik kökene dayalı her tür ayrımı reddetmiş ve bunu somut icraatlarıyla ortaya koymuştur. Kürt kardeşlerimiz de diğer bütün bireyler gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşlarıdır. Geçmişin ret, inkar ve asimilasyon politikaları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortadan kaldırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde yeni bir çözüm süreci yahut açılım gibi bir konu yoktur. Kürtler dahil bütün vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün zulüm ve baskısından kurtulması için verilen mücadele bundan sonra da kararlılıkla devam edecektir."

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