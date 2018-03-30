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Kalın: "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Kalın: "Gazze'de bugün barışçıl gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz."

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