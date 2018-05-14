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Kalın: "İsrail’in işgal altındaki Filistin'de şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

Kalın: "İsrail’in işgal altındaki Filistin'de şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir."


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