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Kalın: "(Pakistan'daki terör saldırısı) Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Kalın: "(Pakistan'daki terör saldırısı) Pakistan'ın demokrasisini ve istikrarını hedef alan saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz."


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