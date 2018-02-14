Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek” dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kalın, “Sırtını kime dayarsa dayasın terör örgütleri ve destekçileri kaybedecek. Her türlü düşmanlığa ve ihanete karşı bu millet kazanacak ve bayrağımız özgürce dalgalanacak” ifadelerini kullandı.