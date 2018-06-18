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Kalın: "(TSK'nın Münbiç devriyesi) Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

Kalın: "(TSK'nın Münbiç devriyesi) Ülkemizin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bu çalışmalar titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecek."


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