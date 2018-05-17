HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kalın: Zirvede Filistin'deki zulmün sona erdirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın İstanbul'da düzenlenecek Olağanüstü İslam Zirvesi hakkında, "Zirve'de Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın İstanbul'da düzenlenecek Olağanüstü İslam Zirvesi hakkında, "Zirve'de Filistin'de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı yazılı açıklamada, yarın İstanbul'da düzenlenecek olan zirve hakkında bilgi verdi. Açıklamasında, "ABD Yönetimi’nin uluslararası hukuku ihlal ederek Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulaması ve bu bağlamda Gazze’de barışçıl gösteri yapan masum Filistinlilerin katledilmesiyle ortaya çıkan vahim gelişmelerin ele alınması amacıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 18 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da İİT üyesi ülke Devlet ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla Olağanüstü İslam Zirvesi düzenlenecektir" dedi.
Kalın açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Zirve’de İslam ülkelerinin Filistin ve Kudüs Davası’nı savunmak amacıyla Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma ve işbirliği içinde izleyecekleri tutum ve atacakları adımlar üzerinde durulacaktır. İsrail’in işgali ve Filistin meselesi sadece Müslüman ülkelerin değil, hukuk ve adalete inanan herkesin ortak meselesidir. Zirve’de Filistin’de yaşanan zulmün sona erdirilmesi için dünya kamuoyunun harekete geçirilmesi yönünde atılacak adımlar da ele alınacaktır."

PARTNERDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izledilerDoğum anı böyle görüntülendi! Hayretle izlediler
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklamaHükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama
Prof. Dr. Yılmaz: Trump yönetimi İsrail'in etkisi altındaProf. Dr. Yılmaz: Trump yönetimi İsrail'in etkisi altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Hakan Atilla davası kararı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Erdoğan: Netanyahu’nun tweet’ine cevabım sinir uçlarına dokunmuş olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.