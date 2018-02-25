Kalkınma Bakanı Elvan:

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bir terör örgütüne karşı, başka bir terör örgütüne görev verip, bir anlamda vekalet savaşı yürütmek ve o bölgede kendi çıkarlarını muhafaza etmek anlayışı doğru bir yaklaşım değil." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü'nün cenaze töreni için Karaman'a gelen Elvan, burada şehit Ünlü'nün ailesini telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Telefon görüşmesinde Erdoğan, aileye başsağlığı diledi.

Cenaze töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elvan, şehit Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Terörün hangi türü olursa olsun, nereden gelirse gelsin, bugüne kadar Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak hep teröre karşı durduk ve terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele sarf ettik. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir mücadele sarf ettik, hem PKK/PYD terör örgütüne hem DEAŞ terör örgütüne ki 3 binin üzerinde DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bugün 10 binin üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubu tutuklu durumda. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadele eden başka bir ülke de yok. Ancak maalesef bazı ülkeler, Suriye'de, Irak'ta kendi çıkarları doğrultusunda birtakım terör örgütlerini kullanarak terörle mücadele ettiklerini ifade ediyorlar."