Kalkınma Bakanı Elvan Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Biz bir taraftan Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı? Hem terörle mücadele veriyoruz hem de ekonomimizi büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe güçlendiriyoruz." dedi.

Elvan, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, güçlerini milletten aldıklarını, mayın ve diken döşenen engebeli yolları teker teker aşarak Türkiye'yi güçlü bir konuma getirdiklerini belirtti.

AK Parti'nin devletle milletin bütünleşmesi ve kaynaşmasını sağladığını ifade eden Elvan, milli iradeden, milletin gücünden başka hiçbir beşeri güç tanımadıklarını, milletin ihtiyaç ve taleplerini her şeyin üzerinde gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin birçok ihtilal ve darbeyle karşılaştığını anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"Bizim dönemimizde de milletin sesini yok etmek adına yine birçok girişimlerde bulundular. Bunların hepsini hatırlamamız lazım. Bu kadar yoğun saldırı altında kalan bir parti, işte millet sayesinde dimdik ayakta ve Türkiye büyüdükçe büyümeye, güçlendikçe güçlenmeye devam ediyor. Biz bir taraftan Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele veriyoruz diğer taraftan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Bunun başka bir örneği var mı? Hem terörle mücadele veriyoruz hem de ekonomimizi büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe güçlendiriyoruz. Türkiye 2017 yılının 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüme performansıyla dünyanın o çeyrekte en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldi. 2017 yılına baktığımızda da yüzde 7,5 büyüme performansı bekliyoruz. Yine Çin ve Hindistan ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi."