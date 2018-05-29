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Kalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

MERSİN'de çeşitli etkinliklere katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşlarla iftarda buluştu   Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde kurulan iftar çadırında iftara katılan  Bakan Lütfi Elvan, vatandaşlarla sohbet etti  Masaları dolaşan Bakan Elvan, bir vatandaşın kendi yaptığı pilavı ikram etmesi üzerine, gelen ikramı geri çevirmedi ve pilavı köy ekmeğinin içerisine koyarak yedi.

Kalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştu

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de çeşitli etkinliklere katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, vatandaşlarla iftarda buluştu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerisinde kurulan iftar çadırında iftara katılan Bakan Lütfi Elvan, vatandaşlarla sohbet etti Masaları dolaşan Bakan Elvan, bir vatandaşın kendi yaptığı pilavı ikram etmesi üzerine, gelen ikramı geri çevirmedi ve pilavı köy ekmeğinin içerisine koyarak yedi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Elvan iftar sonrası bir haber kanalında yayınlanan Mersin Şehir Hastanesi haberini yorumladı. Haberi izledikten sonra hem üzülüp hem de şoke olduğunu ifade eden Elvan, "Belediyenin taşıma hizmetlerindeki aksamalarını dile getirerek, "Şehir Hastanemizi kötülemeye kalkan bir yayın. Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyi Şehir Hastanesi Mersin'de. Beyefendiler zahmet edip hastanenin içerisine girmiyorlar. Hastanede hizmet alan vatandaşla muhatap olmuyorlar. Hazırlanan bir düzenek ve tezgah. Bu çerçevede bir yayın yapıyorlar. Birileri bu yayını yaptırıyor. Ya siyasi amaçlarla yapıldığını düşünüyorum ya da kendilerini yanlış bilgilendirmişler. Ama yayın politikalarına baktığımızda, bunun bir siyasi amacının olduğunu gördüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.
İftarın ardından Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen iftar programına katılmak için çadırdan ayrıldı.

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Kalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştuKalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştuKalkınma Bakanı Elvan, iftar çadırında vatandaşla buluştu

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