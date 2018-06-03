HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdük

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

MERSİN'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bürosu açılışında vatandaşlarla buluştu.

Kalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdük

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de seçim çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim bürosu açılışında vatandaşlarla buluştu.
Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesindeki açılışta mahalleliye seslenen Elvan, çoğunluğunu gecekonduların oluşturduğu mahallede imar barışını müjdeledi. Tapusu ve ruhsatı olmayan vatandaşların belli bir ceza miktarı ödemesi karşılığında tapu alabileceklerini söyleyen Elvan, "Bir imar barışı getirdik. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer evinizin ruhsatı ve tapusu yoksa, müdürlüğümüze, defterdarlığımıza gideceksiniz. Evinizin değerinin yüzde 3'ü kadar ceza ödedikten sonra tapunuzu ve ruhsatınızı verecekler. Bu problemi de çözdük. Tapunuzu ve ruhsatınızı aldınız. Arkasından ne olacak? Elektriği olmayan, suyu olmayanın evine direkt elektriği ve suyu bağlanacak. Bu sorunu kökünden çözüyoruz" dedi.
Konuşmasının ardından açılışı da gerçekleştiren Elvan, devam eden programları için bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Kalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdükKalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdükKalkınma Bakanı Elvan: Tapu ve ruhsat sorununu çözdük

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz (2)Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz (2)
Akşener: 2019'un Ramazan ayında Suriye'de iftar yapacağızAkşener: 2019'un Ramazan ayında Suriye'de iftar yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

Haluk Levent ifadenin ardından serbest bırakıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.