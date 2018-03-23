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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Sivil vatandaşın kılına dokunulmaması konusunda her türlü hassasiyeti Mehmetçiğimiz gösterdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:05 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Sivil vatandaşın kılına dokunulmaması konusunda her türlü hassasiyeti Mehmetçiğimiz gösterdi” dedi.11.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: "Sivil vatandaşın kılına dokunulmaması konusunda her türlü hassasiyeti Mehmetçiğimiz gösterdi"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “Sivil vatandaşın kılına dokunulmaması konusunda her türlü hassasiyeti Mehmetçiğimiz gösterdi” dedi.
11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu İstişare Toplantısı için Erzurum’da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kentteki bir otelde düzenlenen "11. Kalkınma Planı Doğu Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı" sonrası tarihi Ulu Cami’de cuma namazı kıldı. Namaz sonrası bir restorana giden Elvan, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Buradan AK Parti İl Binasına geçen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Afrin’de sona gelinen ‘Zeytin Dalı Harekatıyla’ ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Elvan, teröre karşı içte ve dışta mücadelenin sonuna kadar süreceğini ifade ederek, “İçte ve dışta ayak bağı olan Türkiye’yi hedef alan her türlü terör olayına karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Afrin operasyonunu çok şükür önemli oranda tamamladık ve özellikle sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek yönünde atmış olduğumuz bu adım Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar güçlü olduğunu teröre karşı ne kadar kararlı bir mücadele sergilediğini ortaya koyar” dedi.
Mehmetçiğin sivillere karşı oldukça hassas davrandığını vurgulayan Elvan, ”Afrin operasyonuna karşı çok değişik ifadeler kullanıldı. Bazı ülkeler kaygılıyız dediler. Teröre karşı bir operasyon olduğunu tüm dünya biliyor açık ve şeffaf şekilde biz teröre karşı nasıl mücadele ettiğimizi tüm dünyaya gösterdik ve bu mücadeleye gerçekleştirirken de orada yaşayan bir sivil vatandaşın kılına dokunulmaması konusunda her türlü hassasiyeti Mehmetçiğimiz gösterdi. Bunu yine tüm dünya biliyor ama buna rağmen tüm dünya halen kaygılıyız diyorsa buna bir soru işareti koymalıyız. Teröristleri yok ettiğimiz için mi kaygılısınız teröristlere karşı savaşan Mehmetçiğimizin teröristleri korkarak kaçırdığı için mi kaygılısınız. Tüm dünya şunu bilmeli ve anlamalı biz teröre karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreçte de terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek. Hata yapan ülkelerde hata yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar ve şunu söyleyeceklerdir biz hata yaptık teröre karşı mücadele eden PKK’ya karşı, PYD’ye karşı, DAEŞ’e karşı ve tüm terör örgütlerine karşı mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti devletiyle biz beraber olsaydık birlikte terörle mücadelesine destek verseydik diyecekler" diye konuştu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan:

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