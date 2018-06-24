Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın oy kullandığı sandıkta Erdoğan birinci

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın Mersin'de oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 221, Muharrem İnce'ye 50, Meral Akşener'e 49, Temel Karamollaoğlu'na 5 oy çıktı.
Bakan Elvan'ın oy kullandığı Erdemli ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki 1186 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı.
Bu sandıkta kayıtlı 380 seçmenden 339'u oy kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların 14'ü geçersiz sayılırken, geçerli oyların 221'ini Recep Tayyip Erdoğan, 50'sini Muharrem İnce, 49'unu Meral Akşener, 5'ini ise Temel Karamollaoğlu aldı.
Kullanılan 339 oydan 10'unun geçersiz sayıldığı milletvekili seçiminde de AK Parti'ye 188, İYİ Parti'ye 57, MHP'ye 39, CHP'ye 30, Saadet Partisine 7, HDP'ye 4, Vatan Partisine ise 1 oy çıktı.
Cumhur İttifakı'nın 2 oy aldığı sandıkta, Millet İttifakı'na ise 1 oy verildi.
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