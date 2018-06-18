Elvan, belediyeciliğin vatandaşın taleplerini kulak arkası ederek de yapılamayacağını dile getirerek, "Belediyecilik, Akdeniz ilçesini pisliğe, kirliliğe mahkum etmekle olmaz. Hizmet, çalışmakla olur. Üretmekle, proje geliştirmekle olur. Vatandaşın derdine deva olmakla olur. Hükümet olarak, belediye olarak gereken neyse yapıyoruz. Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Zaza'sıyla bütün olan Akdeniz ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Elvan, seçim çalışmaları kapsamında Mersin merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Elvan, daha sonra merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kalkınma, huzur ve güvenle başlar. Huzurun, güvenin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Öncelikle huzuru, güveni tesis edeceksiniz." dedi.

- "Devletin gönderdiği para çarçur ediliyordu"

Akdeniz Belediyesinin geçmişte belediyecilik yapmadığını vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 yıllık süreçte belediye hizmetlerinde büyük sıkıntı yaşanmıştı. Vatandaşımızın çöpü dahi toplanmıyordu. Belediye kaynakları vatandaş için harcanmıyordu. Devletin gönderdiği para çarçur ediliyordu. Bunu herkes biliyordu. İçişleri Bakanımızın bu belediyeye kayyum atayarak, teröre olan desteğinin önüne geçti. Hem belediye hizmetlerinde gözle görülür iyileşmeler sağlandı hem bütün mahallelerde altyapı çalışmaları başladı. Taziye evleri, park alanları, yeşil alanlar inşa etmeye başladık. Akdeniz'i, kirden, pastan, çamurdan kurtarma yönünde büyük çaba harcadık."

"Bu seçim Türkiye'nin meselesidir, mesele Türkiye'dir." diyen Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerinin sadece siyasi bir seçim olmadığını ifade etti.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin kaderinin belirleneceği bir seçim olduğunun altını çizen Elvan, "Eğer biz Türkiye'nin önünü açmak istiyorsak, istikranın devamını istiyorsak, ülkemizin eski karanlık günlere dönmesini istemiyorsak, ne yapacağız, 'devam' diyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini garanti altına alan bir yaklaşım sergileyelim. Bu, birliğimiz beraberliğimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.