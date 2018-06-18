MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kalkınma, huzur ve güvenle başlar. Huzurun, güvenin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Öncelikle huzuru, güveni tesis edeceksiniz." dedi.
Bakan Elvan, seçim çalışmaları kapsamında Mersin merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Elvan, daha sonra merkez Akdeniz ilçesi 3 Ocak Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.
Akdeniz Belediyesinin kayyum atanana kadar düzgün bir belediyecilik ortaya koymadığını belirten Elvan, belediyeciliğin devletin parasını çarçur etmek olmadığını söyledi.
Elvan, belediyeciliğin vatandaşın taleplerini kulak arkası ederek de yapılamayacağını dile getirerek, "Belediyecilik, Akdeniz ilçesini pisliğe, kirliliğe mahkum etmekle olmaz. Hizmet, çalışmakla olur. Üretmekle, proje geliştirmekle olur. Vatandaşın derdine deva olmakla olur. Hükümet olarak, belediye olarak gereken neyse yapıyoruz. Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'iyle, Zaza'sıyla bütün olan Akdeniz ilçemiz için çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
- "Devletin gönderdiği para çarçur ediliyordu"
Akdeniz Belediyesinin geçmişte belediyecilik yapmadığını vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"10 yıllık süreçte belediye hizmetlerinde büyük sıkıntı yaşanmıştı. Vatandaşımızın çöpü dahi toplanmıyordu. Belediye kaynakları vatandaş için harcanmıyordu. Devletin gönderdiği para çarçur ediliyordu. Bunu herkes biliyordu. İçişleri Bakanımızın bu belediyeye kayyum atayarak, teröre olan desteğinin önüne geçti. Hem belediye hizmetlerinde gözle görülür iyileşmeler sağlandı hem bütün mahallelerde altyapı çalışmaları başladı. Taziye evleri, park alanları, yeşil alanlar inşa etmeye başladık. Akdeniz'i, kirden, pastan, çamurdan kurtarma yönünde büyük çaba harcadık."
"Bu seçim Türkiye'nin meselesidir, mesele Türkiye'dir." diyen Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerinin sadece siyasi bir seçim olmadığını ifade etti.
24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin kaderinin belirleneceği bir seçim olduğunun altını çizen Elvan, "Eğer biz Türkiye'nin önünü açmak istiyorsak, istikranın devamını istiyorsak, ülkemizin eski karanlık günlere dönmesini istemiyorsak, ne yapacağız, 'devam' diyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini garanti altına alan bir yaklaşım sergileyelim. Bu, birliğimiz beraberliğimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.
- "Bu millet ne derse o olacak"
Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenlerin oyunlarına devam ettiğine dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:
"Bu milleti bölmek isteyenlere en büyük cevabı siz vereceksiniz. Bazıları halen 'acaba vatandaşı kandırabilir miyim?' diye vaat üstüne boş vaatler yağdırıyor. Bunlar boş işler. Biz, yapabileceğimizi söylüyoruz. Bugüne kadar neyin sözünü vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Halen ABD'den, Avrupa'dan bir medet, bir ışık bekleyenler var. Bırakın onlardan medet ummayı, sen medeti milletten umacaksın, millet sana destek verecek. Bu millet ne derse o olacak. Milletin dediği dışında hiçbir vesayete imkan vermeyeceğiz."
Birkaç yıl öncesine kadar terör örgütünün 13-14 yaşındaki kızları ailelerinden kopararak dağa çıkardığını hatırlatan Elvan, "Allaha şükür artık terör örgütleri çocuklarımızı dağa çıkaramıyor. O kız çocuklarımız, analarının yanında huzur ve güven içinde yaşıyorlar. Kalkınma, huzur ve güvenle başlar. Huzurun, güvenin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Öncelikle huzuru, güveni tesis edeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Cemevlerimize hukuki statü kazandırıyoruz"
Bakan Elvan, daha sonra kentteki programları kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.
Buradaki konuşmasında, cemevlerine hukuki statü tanınacağını belirten Elvan, şunları kaydetti:
"Cemevlerimize hukuki statü kazandırıyoruz. Bu konuda kardeşlerimizin en ufak bir tereddütü olmasın. Bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan bir ifadedeki husustur, hem de seçim beyannamemizde yer alan bir husustur. Cumhurbaşkanımızın en çok dikkat ettiği husus ağzından çıkan sözdür. Ağzından bir söz çıktığı anda o iş yapılır."
Ardından, Mezitli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, çocuklara oyuncak hediye eden Elvan, bir tatlıcı tezgahının başına geçerek kendisini takip eden basın mensuplarına tatlı ikram etti.
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