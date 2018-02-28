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Kamil Saka, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Kamil Saka, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileten Saka, Belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin TBMM Grup toplantısına katıldı. Grup toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu TBMM makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni dönem için başarı dileğinde bulunan Saka, belediye olarak gerçekleştirdikleri hizmetler ve planladıkları projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’da Edremitliler’e selamlarını gönderdi; Başkan Saka’ya “Hizmetlerinizi takip ediyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam” dedi. Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Kamil Saka, “Genel Başkanımıza Edremit halkı adına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yeni dönem için başarılar diledik. Partimizi yerelden iktidara taşımak için, daha aydınlık yarınlar için partimizle omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ziyarette CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’de hazır bulundu.

Kamil Saka, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Kamil Saka, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Kamil Saka, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

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