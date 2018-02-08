Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 Raporu görüşüldü

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2017 Yılı Yıllık Raporu'nu, Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sundu.

Karma Komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, KDK 2017 Yılı Yıllık Raporu'nu komisyona sundu.

2017 yılında kurumsal iletişim birimi ve basın danışmanlığı oluşturulduğunu belirten Malkoç, e-başvuru sisteminin de güncellendiğini söyledi.

Malkoç, yeni teşkilat yapısı hakkında bilgi verdi.

Kurumun tanıtımı için 50 civarında ulusal ve uluslararası organizasyon düzenlendiğini anlatan Şeref Malkoç, başvuruların ilk incelemede kalma süresinin 2 güne indirilerek, dosyanın kısa sürede ilgili kamu denetçisine ulaşmasının sağlandığını bildirdi.

Basında yer alan haber sayısının 2016 yılında bin 41 iken, 2017 yılında 28 bin 845'e yükseldiğine işaret eden Malkoç, 2013 yılından bu yana kuruma toplam 41 bin 982 şikayet başvurusu yapıldığını kaydetti.

Başdenetçi Malkoç, düzenledikleri kurumsal tanıtım ve organizasyonlar hakkında da bilgi verdi.

Daha sonra, rapor üzerinde gerekli çalışmaları yapmak üzere alt komisyon kuruldu.