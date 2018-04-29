YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "Özel sektörün 8 fabrikası, devletin 3 kat fazla olan 25 fabrikasının üretimine yakın bir üretim yapıyor. Bu da bize gösteriyor kamu eliyle fabrikatörlük olmuyor, kamu personel düzeni içerisinde yüksek verimlilikte üretim yapılamıyor." dedi.
Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sermaye ile kurulan şeker fabrikalarının Türkiye'de sanayileşme açısından da önemli bir misyon yüklendiğini belirtti.
Şeker fabrikalarının önemini çok iyi bildiğini dile getiren Minsolmaz, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak pancar parası ile üniversite okuduğuna dikkati çekti.
Türkiye'nin, 1920'li yıllarda özel sektörün olmadığı bir dönemde kurulan ve o günkü şartlarda görevini yapan bu şeker fabrikalarının durumunu yeniden değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Minsolmaz, şeker fabrikalarının, Anavatan, DSP ve MHP koalisyonu döneminde 2000 yılında özelleştirme kapsamına alındığına işaret etti.
Selahattin Minsolmaz, Türkiye'deki 33 şeker fabrikasının 25'inin devlete ait olduğunu belirterek, özel sektöre ait olan 8 şeker fabrikası yılda 1 milyon ton üretim yaparken devlete ait 25 fabrikanın sadece 1.4 milyon tonluk üretim yapabildiğine dikkati çekti.
Minsolmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özel sektörün 8 fabrikası, devletin 3 kat fazla olan 25 fabrikasının üretimine yakın bir üretim yapıyor. Bu da bize gösteriyor kamu eliyle fabrikatörlük olmuyor, kamu personel düzeni içerisinde yüksek verimlilikte üretim yapılamıyor. 1920'de özel sektör yokken, devletin elinde bir güç varken, bu fabrikalar devlet eliyle kurulmuş, bir noktaya kadar da devlet eliyle de işletilmiş olabilir. Ama artık dünya değişti. Çağdaş dünyada devlet artık zaten fabrikatörlük yapmıyor. Bu nedenle, özel sektöre, özel sektördeki verimliliğe, inovasyona güvenmek, buradaki katma değeri görmek lazım. Zaten bu özelleştirmelerle, fabrikalar kapatılmıyor, pancar çiftçisinin üretimine engel olunmuyor ve işçilerin özlük haklarında bir kayıp olmuyor. Bu fabrikalar, 5 yıl üretim yapacak ve işçiler işten çıkarılmayacak. Bu fabrikalar devlet elinde olduğu için verimsizlikten dolayı sürekli kapanma riski taşıdığında pancar üreticisi, üretimden vazgeçerse asıl o zaman bu üreticileri geri getiremeyiz ve daha büyük sıkıntıya gireriz."
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, bu özelleştirmelerle, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üreticilerin önünün açıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını vurgulayarak, NBŞ kotasının yüzde 10'dan 5'e düşürüldüğünü anımsattı.
Gıda sanayinin NBŞ'i daha ucuz olduğu için kullandığını belirten Minsolmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye'de devlet bir ton şekeri 3 bin 600 liraya mal ediyor. Bu dünya ortalamalarının iki katı. Eğer NBŞ ile rekabet edilmek isteniyorsa pancardan elde edilen şekerin maliyetinin düşürülmesi gerekiyor. Yani biz ne zaman pancardan elde edilen şekeri daha aza mal edersek ve bu üretimi özel sektörün verimlilik esasıyla yaparsak o zaman NBŞ ile mücadele edebilir ve buraya talebi düşürebiliriz. Bu realiteyi görmek lazım."
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