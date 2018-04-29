YILDIZ AKTAŞ - AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, "Özel sektörün 8 fabrikası, devletin 3 kat fazla olan 25 fabrikasının üretimine yakın bir üretim yapıyor. Bu da bize gösteriyor kamu eliyle fabrikatörlük olmuyor, kamu personel düzeni içerisinde yüksek verimlilikte üretim yapılamıyor." dedi.

Minsolmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sermaye ile kurulan şeker fabrikalarının Türkiye'de sanayileşme açısından da önemli bir misyon yüklendiğini belirtti.

Şeker fabrikalarının önemini çok iyi bildiğini dile getiren Minsolmaz, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak pancar parası ile üniversite okuduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, 1920'li yıllarda özel sektörün olmadığı bir dönemde kurulan ve o günkü şartlarda görevini yapan bu şeker fabrikalarının durumunu yeniden değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Minsolmaz, şeker fabrikalarının, Anavatan, DSP ve MHP koalisyonu döneminde 2000 yılında özelleştirme kapsamına alındığına işaret etti.

Selahattin Minsolmaz, Türkiye'deki 33 şeker fabrikasının 25'inin devlete ait olduğunu belirterek, özel sektöre ait olan 8 şeker fabrikası yılda 1 milyon ton üretim yaparken devlete ait 25 fabrikanın sadece 1.4 milyon tonluk üretim yapabildiğine dikkati çekti.