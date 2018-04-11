Kamudan ihraç edilenler

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiası ile işlerini kaybeden ancak daha sonra adli makamlarda yargılanıp beraat eden veya takipsizlik kararı alan mağdurların, mağduriyetine artık AKP iktidarının kulak vermesini istiyoruz." dedi.
Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, OHAL sonucunda binlerce kişinin açığa alınarak, ihraç edildiğini ve bunların bir kısmının ceza aldığını öne sürdü.
Yaklaşık altı bin civarında ihraç edilen kamu görevlisinin yargılandıkları davalarda beraat ettiği ya da takipsizlik kararı aldığı halde aylardır işine geri dönemediğini belirten Köksal, "FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiası ile işlerini kaybeden ancak daha sonra adli makamlarda yargılanıp beraat eden veya takipsizlik kararı alan mağdurların, mağduriyetine artık AKP iktidarının kulak vermesini istiyoruz." görüşünü savundu.
KHK ile ihraç edilip ardından yargılandıkları davada beraat kararı alan bazı isimlere ilişkin örnekler veren Köksal, "Bir çoğu ihbar, fişleme ya da içeriğe bakılmadan ihraç edildiler." ifadesini kullandı.
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
Depresyondan kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler
CHP’yi karıştıran anket tartışması
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum