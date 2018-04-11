Kamudan ihraç edilenler

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiası ile işlerini kaybeden ancak daha sonra adli makamlarda yargılanıp beraat eden veya takipsizlik kararı alan mağdurların, mağduriyetine artık AKP iktidarının kulak vermesini istiyoruz." dedi.

Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, OHAL sonucunda binlerce kişinin açığa alınarak, ihraç edildiğini ve bunların bir kısmının ceza aldığını öne sürdü.

Yaklaşık altı bin civarında ihraç edilen kamu görevlisinin yargılandıkları davalarda beraat ettiği ya da takipsizlik kararı aldığı halde aylardır işine geri dönemediğini belirten Köksal, "FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiası ile işlerini kaybeden ancak daha sonra adli makamlarda yargılanıp beraat eden veya takipsizlik kararı alan mağdurların, mağduriyetine artık AKP iktidarının kulak vermesini istiyoruz." görüşünü savundu.

KHK ile ihraç edilip ardından yargılandıkları davada beraat kararı alan bazı isimlere ilişkin örnekler veren Köksal, "Bir çoğu ihbar, fişleme ya da içeriğe bakılmadan ihraç edildiler." ifadesini kullandı.