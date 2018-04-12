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Kamudan ihraçlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp: "OHAL süresince çıkarılan KHK'ler ile 116 bin 512 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Daha önce ihraç edilen 3 bin 833 kamu görevisi görevine iade edilmiştir"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "OHAL süresince çıkarılan KHK'ler ile 116 bin 512 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Daha önce ihraç edilen 3 bin 833 kamu görevisi görevine iade edilmiştir." dedi.

Yiğitalp, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, KHK'ler ile kapatılan dernekler ve kamudan ihraçlara ilişkin bilgi verdi.

"OHAL süresince çıkarılan KHK'ler ile 116 bin 512 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Daha önce ihraç edilen 3 bin 833 kamu görevisi, görevine geri dönmüştür." diyen Yiğitalp, OHAL süresince HSK kararı ile 4 bin 308 hakim ve savcının ihraç edildiğini ve ihraçların ardından 166 hakim ve savcıya görevinin iade edildiğini söyledi.

Yiğitalp, bu süreçte 15 özel üniversitesinin kapatıldığını, 19 sendika ve konfederasyonun ise faaliyetlerine son verildiğini savundu.

Türkiye'nin insan hakları karnesinin her geçen gün daha kötü bir noktaya gittiğini öne süren Yiğitalp, "1 Kasım 2017 tarihi itibarıyla cezaevlerinde toplam 230 bin 735 tutuklu ve hükümlü ya da hüküm özlü kişi bulunmaktadır. Yani bu 13 kentin nüfusuyla tahmin edilebilecek bir rakamdır. Bu sayı, 2015 yılında 178 bin 89 iken 2014 yılında ise 154 bin 179'du. AKP iktidara geldiğinde ise bu sayı 59 bin 429'du." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KHK OHAL Sibel Yiğitalp

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