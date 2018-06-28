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Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 21:28 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP'nin önemli isimlerinden aldığı kulis bilgilerini Buket Aydın'la Kanal D Haber'de paylaştı. Aydın, CHP'nin yeni dönemde 'Macron Modeli'ni benimseyeceğini belirterek, Muharrem İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının önerildiğini söyledi.

Buket Aydın'la Kanal D Haber'de CHP'de yaşanan tartışmalar gündeme geldi.

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, bu konuda CHP'nin Macron Modeli'ni kabul edeceğini ve bu sayede hem Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruyacağını hem de Muharrem İnce'nin küstürülmeyeceğini belirtti.

'CHP'DE MACRON MODELİ'

CHP kulislerinden aldığı bilgili aktaran Buket Aydın, şu ifadeleri kullandı: Sosyal demokratların abisi Murat Karayalçın'ın önerdiği formül Fransa'dan adı, 'Macron Modeli'. Macron yeni bir siyaset bir hareket kurdu. Ve bir yıl sonra cumhurbaşkanı seçildi. CHP de, Macron'un yürüyüş hareketinden ilham aldı. Kulislerde konuşulduğuna göre, Muharrem İnce için bu formül önerilmiş durumda. İnce'ye, 'Bu seçimde siz partinin başında olsaydınız da CHP yine bu kadar oy alırdı' denildi.

'MUHARREM İNCE'YE İBB BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ÖNERİLDİ'

Bu nedenle yerel seçimlere ağırlık verilmesi önerisi getirildi. İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı önerildi. CHP kulislerine göre yerel seçimlerden sonra da sonuç ne olursa olsun, Muharrem İnce'nin partisiz siyaset yapması görüşü dile getirildi. Yani, CHP 24 Haziran'dan sonra yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Macron modeliyle de hem Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacak hem de Muharrem İnce küstürülmeyecek. CHP'de parti içi tansiyonda bu formülle düşürülmeye çalışılacak.

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Buket Aydın İstanbul Büyükşehir Belediye muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu Macron Modeli Ankara'yı sallayan kulis! CHP'de yeni dönem Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Bu milletle boşuna uğraşmayın derim. Ne yaparsak yapalım Akp alıyor. bu arada chp liyim. bu saatten sonra iflah olmaz hiçbiri. Bırakın Akp ve mhp kafalarına göre takılsınlar.
attan in eşeğe bin diyorlar yani...
ADAM GIBI BIR TV KANALI KURMADAN BU İŞ OLMAZ OLMAZ OLMAZ. HALK TV NIN BASINA ADAM GIBI BIRI GECSIN YADA.STUDYO BERBAT SUNUCULAR BERBAT GORUNTU BERBAT. AKP AHABER IN SOKAK ROPORTAJLARI SAYESINDE SECMENINI ETKILEDI.
Alır alır üçün üçte birinide alır hele ilk kez ak parti 50 bandınıda aşmışken istanbulda maarrem bura istanbul koçum ankaranın havasına benzemez adamı çarpar sen izmirde takıl bence yoksa üstünden tır geçmişten beter olursun cehapeli cünüplerin yönetimini unutmadı bunlehir gudubet gezdiği günleri de aklında olsunda oturup ağlama bizden demesi
İlk defa bir partide liderlik vasfı olan birinin lider gibi davranmasına rağmen 2.adam olduğunu görüyorum,lider ise roma kralı gibi hep sarayda,2.adam sürekli savaşta.
cumhurbaşkanlığı adaylığı ile safdışı etmek istediler, Parti üzerinde oy alınca planlar bozuldu.ancak yeni hamle tamamen itibarsızlaştırmaya yönelik... belediye başkanlığını kazanamazsa ! bak bunu bile beceremedin diyecekler... Ondan sonrada,dersanede iş arayacaklar Muarreme...
Kılıçdaroğlu kendi delegeleri ile muharremi ince ince doğrayacak sonra posasını siyaset çöplüğüne atacak
istanbuldan aday ol sol sağ deme herkesin oyuna talip ol yüzde 35 i 50 al kazan izmir mersin hatay eskişehir edirne tekirdağ kırklareli sinop zonguldak bartın artvin trabzon CHP adayı ankara kayseri konya antalya adana balıkesir isparta manisa denizli bursada IYI parti adayi desteklensin basarili olunur
Muarrem ince nereye aday olursa olsun ,genede AKP İstanbulda seçimi alır
önce ABDULLAH GÜL e teklif gidecek, sonra Meral AKŞENERE,, kamuoyuna bakılacak ve sonra da ''GEL MUHARREM '' belediye başkanı yapacaz seni:)) HDP yi meclise soktunuz ya..belediy seçiminde emin olun oylar Muharreme gider..kazanır mısınız? Leş cenazlerine domuz eti yiyen il başkanınız çelenk gönderse bile bu millet hainleri ve terör örgütü işbirlikçilerini asla unutmaz Muharrem..sakın dolduruşa gelme!!!
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