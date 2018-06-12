"Kanatlarınızı takın uçmaya hazırlanın kardeşlerim"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran'da koalisyonların biteceğini, istikrar başlayacağını belirterek "Vesayet güruhu tamamen tasfiye olacak ve Türkiye şaha kalkacak." dedi. Bursa'nın İznik ilçesinde Batum Kafkas Derneğine yaptığı ziyarette konuşan Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine gittiğini söyledi. "Bu milletin gözünün içine baka baka niye yaparsın?" diye soran Çavuşoğlu, "Soruyorum. Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine niye gittin sen açıkla. Derdin ne? Dün Diyarbakır'da miting yapıyorsun alanda CHP'li yok HDP'liler dolu 'Selo, Selo' diye tempo tutuyorlar. Bu nasıl bir iş. Hepsi Selahattin Demirtaş için dizini dövüyor, ağlıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi de dağlardan bize meydan okuyor. Bu ülkeyi idare etmek iddiasıyla ortaya çıkanların yaptığı bu iş ne?" diye konuştu. Normal zamanlarda her şeyi yaptıklarını, seçim zamanı geldiğinde Doğu'da başka Batı'da başka konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"2 gün sonra yine 'biz ailecek HDP'ye verdik' derlerse şaşırmayın. Çünkü bunların parti meclisi üyesi, parti meclisi toplantısında 'biz ailecek HDP'ye verdik' dedi. HDP barajı geçti diye Çanakkale Belediye Başkanı pilav ayran dağıttı. Çanakkale'nin göbeğinde şehitlerimizin ruhuna azap etti. Bu nasıl bir şey. Milletvekilleri terörist cenazelerine gidiyor gözyaşı döküyor. İstanbul gibi bir medeniyet şehrinde bunların il başkanı, 'Türkler Ermenilere soykırım yaptı' diye yazıyor. Bu nasıl bir hainliktir. Hangi CHP? Buradan geçen bir CHP'li 'biz Atatürkçüyüz' der. Hadi oradan. Atatürk seni buradan Fizan'a kadar kovar. Sen Kılıçdaroğlu ile beraber CHP'yi buradan aldın buraya getirdin." CHP'nin uluslararası güç odaklarının, terör örgütlerinin oyuncağı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şimdi kalkmış bir de Metin Temel Paşa'nın apoletini sökecekmiş. Sen kimsin? Bu millet sana bu yetkiyi verir mi? Niyeymiş? Cumhurbaşkanımızın iftarına gitmiş. Gidecek kardeşim. Sen neyi özlüyorsun biliyor musun? Eskiden olduğu gibi cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa askere selam duracak. Asker emredecek 'şak' diye o 'tak' diye yapacak." ifadesini kullandı.