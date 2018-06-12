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"Kanatlarınızı takın uçmaya hazırlanın kardeşlerim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Nuri Demirağ 1939 yılında uçak yaptı. Tek parti CHP'si vardı o zaman. O uçak İstanbul'dan uçtu Eskişehir'e kondu, Sivas'a kondu. Niye kapattınız o uçak fabrikasını? Niye gaz fabrikasına döndürdünüz açıklayın" - "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da koalisyonlar bitecek, istikrar başlayacak, vesayet güruhu tamamen tasfiye olacak ve Türkiye şaha kalkacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran'da koalisyonların biteceğini, istikrar başlayacağını belirterek "Vesayet güruhu tamamen tasfiye olacak ve Türkiye şaha kalkacak." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde Batum Kafkas Derneğine yaptığı ziyarette konuşan Çavuşoğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine gittiğini söyledi.

"Bu milletin gözünün içine baka baka niye yaparsın?" diye soran Çavuşoğlu, "Soruyorum. Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine niye gittin sen açıkla. Derdin ne? Dün Diyarbakır'da miting yapıyorsun alanda CHP'li yok HDP'liler dolu 'Selo, Selo' diye tempo tutuyorlar. Bu nasıl bir iş. Hepsi Selahattin Demirtaş için dizini dövüyor, ağlıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi de dağlardan bize meydan okuyor. Bu ülkeyi idare etmek iddiasıyla ortaya çıkanların yaptığı bu iş ne?" diye konuştu.

Normal zamanlarda her şeyi yaptıklarını, seçim zamanı geldiğinde Doğu'da başka Batı'da başka konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"2 gün sonra yine 'biz ailecek HDP'ye verdik' derlerse şaşırmayın. Çünkü bunların parti meclisi üyesi, parti meclisi toplantısında 'biz ailecek HDP'ye verdik' dedi. HDP barajı geçti diye Çanakkale Belediye Başkanı pilav ayran dağıttı. Çanakkale'nin göbeğinde şehitlerimizin ruhuna azap etti. Bu nasıl bir şey. Milletvekilleri terörist cenazelerine gidiyor gözyaşı döküyor. İstanbul gibi bir medeniyet şehrinde bunların il başkanı, 'Türkler Ermenilere soykırım yaptı' diye yazıyor. Bu nasıl bir hainliktir. Hangi CHP? Buradan geçen bir CHP'li 'biz Atatürkçüyüz' der. Hadi oradan. Atatürk seni buradan Fizan'a kadar kovar. Sen Kılıçdaroğlu ile beraber CHP'yi buradan aldın buraya getirdin."

CHP'nin uluslararası güç odaklarının, terör örgütlerinin oyuncağı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Şimdi kalkmış bir de Metin Temel Paşa'nın apoletini sökecekmiş. Sen kimsin? Bu millet sana bu yetkiyi verir mi? Niyeymiş? Cumhurbaşkanımızın iftarına gitmiş. Gidecek kardeşim. Sen neyi özlüyorsun biliyor musun? Eskiden olduğu gibi cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa askere selam duracak. Asker emredecek 'şak' diye o 'tak' diye yapacak." ifadesini kullandı.

- Niye kapattınız o uçak fabrikasını?

Çavuşoğlu, CHP'nin milleti ikna etmek için bir tasavvurunun olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Asker bir yerden yine bir şey devşirirse bunlara biraz iktidar payı verir. Alışmışlar böyle. 100 senedir böyle gidiyorlar. Milletin hassasiyetlerini paylaşmıyorlar. Nuri Demirağ 1939 yılında uçak yaptı. Tek parti CHP'si vardı o zaman. O uçak İstanbul'dan uçtu Eskişehir'e kondu, Sivas'a kondu. Niye kapattınız o uçak fabrikasını? Niye gaz fabrikasına döndürdünüz açıklayın. Sizin deriniz bu millet değil, bu ülke değil, bu vatan değil, Türkiye sevdası değil."

Bu ülkede elit bir zümrenin, bu devletin gerçek sahibi olarak 100 senedir kendisini gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Yok öyle yağma. Bu devletin ve bu ülkenin gerçek sahibi millet. Yeniden Türkiye'yi kendi içine döndürüp bütün enerjisini kendisine harcamasını bekliyorlar. 40 seneden bu yana biz bu teröre harcadığımız parayla ne yapabilirdik biliyor musunuz? Türkiye'deki her haneye bir ev ile bir araba alabiliyorduk." dedi.

Çavuşoğlu, önemli bir süreçten geçildiğini belirterek "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da koalisyonlar bitecek, istikrar başlayacak, vesayet güruhu tamamen tasfiye olacak ve Türkiye şaha kalkacak. Ben böyle diyorum; kanatlarınızı takın uçmaya hazırlanın kardeşlerim. Millet her şeyi görüyor. 24 Haziran'da gerekeni yapacak." diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

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