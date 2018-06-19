HABER

"Kandil, 40 yıldan beri Türkiye'ye saldıranların yatağı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Kandil, 40 yıldan beri Türkiye'ye saldıranların yatağı durumunda. Hepsini aynı minvalde değerlendirmek lazım. Kandil'i de Avaşin'i de Sincar'ı da Türkiye için nerede tehdit ve risk olan bir terörist varsa onları orada saklandıkları delikte bulup mutlaka üstesinden geleceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye için nerede tehdit ve risk olan bir terörist varsa onları saklandıkları delikte bulup mutlaka üstesinden geleceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bursa'daki ziyaretleri sırasında AA muhabirine, Türkiye'nin, kendisi için nerede bir tehdit ve risk varsa onu bekleyerek değil, kaynağında bulup kurutarak üstesinden gelmek zorunda olduğunu söyledi.

Son dönemde bunu yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle Suriye bağlamında ortaya çıkan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bizim güney kuşağımızı, sınırlarımızı kuşatmakla ilgili olarak gerçekleştirmek istedikleri faaliyetleri gördüğümüzde Fırat Kalkanı Harekatı ile diğer taraftan Zeytin Dalı Operasyonu ile hemen oraya neşteri vurduk ve bunları Türkiye için tehdit ve risk olmaktan çıkardık. Hem müttefiklerimiz hem de diğer ülkeler, Türkiye'nin bu kararlı politikasına, bu konudaki kararlılığına, yaklaşımına saygı duymak zorundadır." diye konuştu.

Münbiç ile ilgili ABD ile müzakere sürecinin tamamlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Türk askeri orada (Münbiç) keşif ve denetleme faaliyetlerini yürütüyor. Münbiç, Münbiçlilere kalacak. Türkiye için bu bölgeyi tehdit ve risk olmaktan çıkarmaya devam edeceğiz. Kandil, 40 yıldan beri Türkiye'ye saldıranların yatağı durumunda. Hepsini aynı minvalde değerlendirmek lazım. Kandil'i de Avaşin'i de Sincar'ı da Türkiye için nerede tehdit ve risk olan bir terörist varsa onları orada saklandıkları delikte bulup mutlaka üstesinden geleceğiz."

- ABD Senatosu'nun F-35 kararı

Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun F-35 kararını kabul etmenin mümkün olmadığını aktardı.

ABD ile Türkiye'nin uzun yıllara dayalı bir müttefiklik ilişkisine sahip olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu "Her ne kadar bu müttefiklik sürecinde inişli çıkışlı zaman dilimleri olmuşsa da bugüne kadar bir şekilde Amerika ile Türkiye, özellikle belli konularda müttefik ve mutabık kalmışlardır. Temsilciler Meclisi ve akabinde senatonun vermiş olduğu bu karar, hiçbir şekilde müttefiklik ilişkisine yakışmayan bir karardır. ABD ile F-35'lerin alımı konusunda bir anlaşma yaptık, bir akit imzaladık. Akit taraflar bu noktada edimlerini karşılıklı olarak yerine getirmek zorundadır, getireceklerdir." dedi.

"S-400'lerin alınması ve Rahip Brunson" ile ilgili konunun bu karara gerekçe teşkil ettiği iddiasının dillendirildiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Rahip Brunson konusu, yargının konusu ve ABD'nin bu konudaki hassasiyeti tamam. Kendi açılarından çok önemlidir ama Türk yargısı bir karar veriyor. Unutulmaması gereken bir konu da şu ki 15 Temmuz gibi tarihte hiçbir devletin yaşamadığı en alçak saldırıyı, işgal girişimini, iç savaş teşebbüsünü bu ülke yaşamıştır ve 252 şehidiyle ancak bunun üstesinden gelebilmiştir. Dolayısıyla burada bir dava, yargı süreci vardır. Herkes buna saygı duyacaktır. Bu yargılama, ülkelerin egemenlik haklarıyla ilgili bir konudur. Bu şu anda devam etmektedir."

- "Türkiye kendi alternatiflerini geliştirerek hareket etmek zorundadır"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önemli bir konjonktürden geçtiğini, coğrafi olarak da önemli ve stratejik bir nokta olduğuna dikkati çekerek "Türkiye, enerji yollarının kesiştiği, birçok tehdidi ve riski barındıran bir coğrafyada bulunduğu için etrafının teröristlerle kuşatılmak istendiğini gördüğünde kendi savunma gücünü daha iyi tahkim etmek, güçlü hale getirmek için birçok alternatifi denemek zorundadır. Çünkü sonuç itibarıyla ilelebet bu coğrafyada varlığını devam ettirecek güçlü ve kalkınmış bir ülke olacaksak bu noktada kararlarımızı vermek zorunluluğumuz var." diye konuştu.

Türkiye'nin çok büyük değişim ve dönüşümler yaşadığını anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner yaklaşımıyla adeta devrim niteliğinde yatırımlar, atılımlar yapıldı. Bunlardan biri de Türkiye'nin özellikle yerli ve milli eksendeki kendi çıkarlarını gözeten, bağımsız, özgür, dış politika ekseniydi. Türkiye, evvelce on yıllar boyunca 'bekle-gör' politikaları izledi. Etrafındaki hadiselere sadece bakmakla yetindi ve kendisini ilgilendirse dahi kayıtsız kalmak durumunda kaldı. Edilgen bir dış politika izlemek zorunda kaldı. Artık Türkiye, son 16 yılda proaktif bir dış siyaset ve politika güdüyor. Dolayısıyla sadece bekleyen değil. Etkin tasarruflar ve kararlar alıyor. Nitekim dünyanın neresinde olursa olsun bir şekilde orasıyla ilgili bir söz sarf ediyor ve karar alma cihetine gidiyor. Hal böyle olunca Türkiye'nin bu kararlı tutumundan rahatsızlık duyanların söz konusu olduğu bir yerde düşmanlarının da olması çok muhtemel.

Türkiye, sadece bir yere bağlı olarak değil, kendi alternatiflerini geliştirerek hareket etmek zorundadır. S-400'lerle ilgili olarak, evet Türkiye NATO müttefikidir. Tamam ama bugün NATO müttefiki olan bir başka ülke de S-300 almıştır. Onun için kimse hiçbir şey söylemezken Türkiye'ye dönük bu yaklaşım bir çifte standardı göstermektedir. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir. F-35'ler ile ilgili yapılan akit, geçerliliğini muhafaza etmektedir. Taraflar da gereğini yapacaktır."

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Bahçeli: Çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlarBahçeli: Çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar
Demirtaş'ın bestesini kızları ve eşi çaldı söyledi, telefonda da kendisine dinlettiDemirtaş'ın bestesini kızları ve eşi çaldı söyledi, telefonda da kendisine dinletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa F-35 kararı Güvenlik NATO

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

İlginizi Çekebilir

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.