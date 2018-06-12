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"Kandil üzerinde operasyonlarımız sürüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz Kandil'i bombalamaya başladı. 2 günden beri yoğun bir şekilde Kandil üzerinde operasyonlarımız sürüyor" - "Biz hiçbir zaman ne Amerika'dan ne gelişmiş ülkelerden ne de Avrupa'dan medet ummadık. Bugün medet umanlar, gözlerine oraya kırpanlar var. Onlara mesajınız 24 Haziran'da çok sert olmalı"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz Kandil'i bombalamaya başladı. 2 günden beri yoğun bir şekilde Kandil üzerinde operasyonlarımız sürüyor." dedi.

Elvan, AK Parti Erdemli İlçe Teşkilatı tarafından Tayyar Güven Futbol Sahası'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, vatandaşların dertleriyle, sorunlarıyla ilgilendiğini belirterek, Erdemli'nin sorununun kendi sorunu olduğunu ifade etti.

Dışarıdan, Amerika'dan, Avrupa'dan medet umanların bulunduğuna değinen Elvan, "Bizim saatimiz Londra'ya, New York'a, Amerika'ya ayarlı değil. Bizim saatimiz Türkiye'ye, milletimize, Mersin'e, Erdemli'ye ayarlı. Herhalde buradan ne demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır." diye konuştu.

Türkiye'nin büyüdükçe, güçlendikçe düşmanının arttığını vurgulayan Bakan Elvan, şunları söyledi:

"Bir taraftan biz terörle mücadele ediyoruz. Diğer taraftan müttefikimiz dediğimiz NATO'nun içerisinde yer alan müttefiklerimize bakıyorsunuz, PKK terör örgütüne tırlar dolusu silah gönderiyor. Biz parasıyla silah almak istiyoruz bize 'Yok' diyorlar. Artık ihtiyacımız da kalmadı. Biz Allah'a çok şükür kendi silahlı ve silahsız insansız hava aracımızı üretiyoruz. Kendi helikopterimizi, tankımızı, savaş gemilerimizi, milli tüfeğimizi üretiyoruz. Biz kendimize yetecek güçteyiz. Önemli olan bizim bir, beraber olmamızdır. Biz hiçbir zaman ne Amerika'dan ne gelişmiş ülkelerden ne de Avrupa'dan medet ummadık. Bugün medet umanlar, gözlerine oraya kırpanlar var. Onlara mesajınız 24 Haziran'da çok sert olmalı."

Elvan, bu seçimin Türkiye'nin bekasının, geleceğinin, istiklalinin seçimi olduğunu, ya zaferle sonuçlanacağını ya da belirsiz bir ortama girileceğini belirtti.

Vatandaşların 15 Temmuz'da sokakları, caddeleri doldurduğunu anımsatan Elvan, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunu ve güvendiğini vurguladı.

- "Kandil üzerinde operasyonlarımız sürüyor"

"Afrin'e girecekler ama başarılı olamayacaklar." denildiğini aktaran Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Ne oldu? Kısa bir sürede Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki teröristleri yerle bir etti. Onun öncesinde Fırat Kalkanı Operasyonu ile de o DEAŞ denen terör örgütüne yönelik silahlı kuvvetlerimiz müthiş bir mücadele sergiledi ve o bölgeyi de temizledi. Şimdi sıra nerede? Evet sıra Kandil'de. Savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz Kandil'i bombalamaya başladı. 2 günden beri yoğun bir şekilde Kandil üzerinde operasyonlarımız sürüyor. Allah'ın izniyle kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin. Hangi dış mihraklarla iş birliği yaparlarsa yapsınlar hiç önemi yok. Biz size, milletimize güveniyoruz."

Elvan, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet olarak yaşamaya, güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti olarak inadına "Devam, yatırım, milli birlik, proje, istikrar, terörle mücadele" dediklerini aktaran Elvan, "Türkiye düşmanlarının, bölücülerin, hainlerin, teröristlerin kökünü kazıyıncaya kadar mücadele etmeye hazır mıyız?" dedi.

Bu milletin Türkiye düşmanlarına fırsat vermeyeceğini vurgulayan Bakan Lütfi Elvan, Yörükler'in istiklalin, bağımsızlığın, bayrağın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini, düşmanı hem sözünden hem gözünden hem de ağzından tanıdığını ifade etti.

Daha sonra Mersin ve Erdemli'ye yapılan yatırımlara değinen Elvan, iftar programı sonrasında Erdemli Kültür Merkezi'nde kanaat önderleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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