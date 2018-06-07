Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'de operasyonlar yaptıklarını ve orayı temizleyeceklerini bildirdi.

​Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısına katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de ABD ile varılan yol haritasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Münbiç'ten sonra yol haritasını Fırat'ın doğusunda da uygulamaya başlayacaklarını, bunu YPG/PKK'nın kontrol ettiği tüm bölgeler için uygulayacaklarını dile getirdi.

Mutabakatın bu yönde olduğuna değinen Çavuşoğlu, teröristlerden arındırılan şehirleri gerçek sahibi olan yerli halka teslim edeceklerini, burada da kriterin nüfus yapısı olacağını ifade etti.

Münbiç'ten teröristlerin çıkması konusunda ABD'nin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Buraya bu teröristleri ben getirmedim. Ben de destek vermedim. Silah da vermedim. Bu teröristlerden Suriye'yi temizlemek lazım. Yol haritasının amacı bu. Bu bölgeyi istikrara kavuşturmamız lazım. YPG olduğu sürece de istikrar olmaz. Neden Türkiye'deki 400 bin Kürt bu bölgeye dönemiyor? Biz 2 bin kilometre kareyi DAEŞ'den aldıktan sonra 170 bin civarında Suriyeli Türkiye'den döndü. YPG şu anda Suriye topraklarının yüzde 25'ine yakınını kontrol ediyor. Ve bir tane Kürt veya Arap dönemiyor. Zaten YPG, PKK tarafından etnik temizlik yapmaları için sürgüne gönderilmiş. O yüzden de buralardan temizlenmesi lazım. Kandil'de operasyonlar yapıyoruz, temizleyeceğiz. Orada zaten PKK kendi başına. Ama dışarıdan destek alıyor ama Suriye'de ABD'nin kontrolünde. Burada esasen ABD'nin sorumluluğu var. Dolayısıyla ABD YPG terör örgütlerini buradan gönderecek. Temizleyecek. Nereye gideceği de ciddi bir soru. Tabii Münbiç'ten sonra yol haritası diğer yerlerde de uygulanmaya başlandığı zaman, şu anda istihbaratımızın ve askerlerimizin görüşmeye başladığı bir konu ama önce şu Münbiç yol haritasını bir uygulayalım. Ondan sonra nereye gidecekleri şu anda konuşulmaktan olan konular."