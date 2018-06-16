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Kandil'deki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Kandil'deki terör hedefleri hava harekatıyla vuruldu

Kandil'e düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı devam ediyor.

Buna göre, dün teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Genelkurmay Kandil

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