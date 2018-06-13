"Kandil'den teröristler temizlenecek"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara milletvekili adayı Mustafa Destici, "Şimdi Kandil Dağı'na operasyon yapılıyor ve oradan da teröristler temizlenecek. Sincar'a kaçıyorlarmış, Mehmetçik'in demir yumruğu oraya da inecek" dedi.

Destici, AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Tuna Koç'un Etimesgut'taki seçim bürosu açılışına katıldı.

Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değindi. Yeni sistemin yenilik getireceğini ve bu sistemle kuvvetler ayrılığının tam olarak uygulanabileceğini söyleyen Destici, kaosların biteceğini ve istikrarın garanti altına alınacağını belirtti.

Muhalefet partilerinin parlamenter sisteme geri dönmeyi seçim vaadi haline getirdiğini ifade eden Destici, "(Biz parlamentoyu kilitleyeceğiz ve eski sisteme geri döndüreceğiz.) diyorlar. Ben inanıyorum ki, asil Müslüman Türk milleti, batıcı seküler sözde parlamenter sisteme geri dönmeyecektir." diye konuştu.

- Terörle mücadeleye destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarına değinen Destici, terörün tüm unsurlarına karşı verilen mücadeleyi desteklediklerini söyledi. Destici, "Şimdi Kandil Dağı'na operasyon yapılıyor ve oradan da teröristler temizlenecek. Sincar'a kaçıyorlarmış, Mehmetçik'in demir yumruğu oraya da inecek." dedi.