"Kandil'e bayrak dikilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kandil operasyonuna ilişkin, "TSK'nin ve hükümetin yapmış olduğu açıklamalar çevresinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş, PKK'nın başına yıkılmıştır. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır. Dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar veyahut da gereği yapılarak, oraya bayrak dikilecektir." dedi. Bahçeli, katıldığı ATV, A Haber, A News ile A Haber Radyo ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Kandil ve Münbiç'e operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, Türkiye'nin yıllardan beri uğraştığı, önemli sosyal, ekonomik maliyetlere ve birçok vatan evladının şehit olmasına sebep olan olayların artık sonuna doğru gelindiğini vurgulayarak, bunu, ülke için çok hayırlı bir gelişme olarak niteledi. Bahçeli, siyasi iktidarın Güneydoğu Anadolu'da bölücü terörle mücadelesini sürdürürken, Irak ve Suriye'de de Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek ve orada belli bir terör koridoru oluşturmak suretiyle gelecekte özerk yapılanma ve bağımsız devlet kurma için gösterilen çabaya çok kararlı ve keskin bir müdahale hakkını kullandığını bildirdi.

Bahçeli, "Bunlardan bir tanesi Fırat Kalkanı, ikinci de Zeytin Dalı Harekatı'dır. Şimdi Münbiç'tir. Ama esas işin beslenme ve kaynağı, organizasyonu Kandil'de olduğu için zannediyorum Kandil'de de çok kararlı bir müdahale yapılmaktadır. Bunlar bugünkü siyasi iktidarın başarılı ve kararlı tutumundan, TSK'nın fedakarca mücadelesinden dolayı sonuç alınacak bir konuma gelmiştir." dedi. Bahçeli, bugün şehit olan askerlere de Allah'tan rahmet diledi. ABD ile bir diplomasi çalışmasıyla Münbiç'in etrafından, Türkiye ve Amerikan güvenlik unsurlarının birlikte hareketliliğiyle bir müdahale yapılarak PYD ve YPG'nin oradan uzaklaştırılmasının sağlandığını belirten Bahçeli, bunun da Türkiye açısından hayırlı bir durum olduğunu söyledi. "ABD'nin tavır değişikliğinde Türkiye'nin kararlılığı etkili oldu mu?" sorusuna Bahçeli, "Türkiye'nin çok yönlü dış politikası, birçok ülkeye sorunun bütün açıklığıyla anlatılması ve her olayın arkasında da dik duruşu özellikle Rusya, Suriye, İran ve ABD ile Avrupa ülkelerini de etkilemiştir." yanıtını verdi.

ABD'nin güven telkin eden bir siyaset takip etmediğine dikkati çeken Bahçeli, "Ama öyle günler olmaktadır ki Türkiye'nin bu dik duruşu karşısında geri adım atmayı düşünmekte veya birlikte hareket etmeyi tercih etmektedir. Bugün Münbiç'teki olay budur. Bu kararlı tutum devam ettiği takdirde zannediyorum Türkiye bir kez daha büyüklüğünü, haklılığını ortaya koyacaktır." dedi. Bahçeli, "Kandil'e Türk bayrağının dikilmesi yakın mı?" sorusu üzerine, şunları ifade etti: "Zannediyorum şu anki müdahaleleri basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nın ve hükümetin yapmış olduğu açıklamalar çevresinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş, PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır. Dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar veyahut da gereği yapılarak, oraya bayrak dikilecektir." - "Siyaseti yozlaştıran bir yaklaşım" "Muhalefet partileri, Münbiç operasyonunun zamanlamasını manidar bularak, bunu bir seçim yatırımı olduğunu söylediler. Ne dersiniz?" sorusu üzerine Bahçeli, Afrin'e, Münbiç'e, Fırat Kalkanı'na karşı çıkmanın doğru olmadığını söyledi.

Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: "PKK ve FETÖ terör mücadelesinde hiç isim kullanmamak, onlarla ilgili herhangi bir görüş belirtmemek çok yanlıştır. Buradan sonuç alırken acaba PKK'nın Kandil'de teslim olacağı veya teslim alınacağı bir süreçte, Kandil'de bir bayrağın dikilmesini 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle ilişkilendirmek, bunu bir seçim yatırımı olarak nitelendirmek, siyaseti çok yozlaştıran bir yaklaşımdır. Peki bugün şehit edilen 3 Mehmetçiğimize ne diyecekler? Onlarda seçim yatırımı mı acaba başkaları tarafından. Bu sual sorulur. O sebepten dolayı dikkatli konuşmalarında yarar vardır." Bahçeli, terörle mücadelenin muhalefeti ve iktidarı olamayacağını, milletçe yapılması gerektiğini ve bunda da başarılı olunacağını ifade etti. - "Onların morali bozulmaz" "Mehmetçik bu mücadeleyi verirken bu tür açıklamalarla morali bozuluyor" ifadesine üzerine Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Onların morali bozulmaz. TSK hatta bu gibi yanlış tutumlardan kendi doğruluğunu ve kararlılığını çok daha iyi kavrar ve daha azimli davranır. Onlar TSK'nın mücadele azmini fark edemeyenler 3 tane lafla onları dağıtacaklarını zannediyorlar. Yıllardır dağlarda PKK terörüne karşı mücadele veren, binlerce şehit veren bir Mehmetçik ve emniyet teşkilatı mensuplarının 3 tane siyasi cümleyle yıkılacağını kabul etmek çok yanlıştır. Böyle bir şeye de inanmak mümkün değildir. Bari şu 4 günde hiçbir şey yapamıyorlarsa susmalarını tavsiye ederim."