"Kandil'e doğru emin adımlarla gidiyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin Kuzey Irak'ta, Kandil'de, Sincar'da, Suriye topraklarında her yerden temizleneceğini, çünkü bunun bir güvenlik meselesi olduğunu, fakat bunu yaparken Kürt vatandaşlarla teröristlerin ayırt edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin de bunu yaptığını bildirdi. Afrika'da da terörle mücadele eden ülkelere destek verildiğini aktardı. Çavuşoğlu, Türkiye olarak terörün her türüne karşı olduklarını söyledi.

- OHAL konusu

Bakan Çavuşoğlu, OHAL'in bir tercih değil, darbe girişiminden sonra bir zorunluluk olduğunu belirterek, Türkiye'nin bekasının, milletin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Olağanüstü hali bir an önce kaldırmak için de Türkiye'nin normalleşmesi gerektiğini, bu konuda da çok ciddi tedbirler alındığını, adımların atıldığına değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olağanüstü hal sadece ve sadece teröristleri ve FETÖ'yü hedef alıyordu. Olağanüstü hali iktidara gelir gelmez kaldıran bir partiyiz biz. Ve aynı parti, aynı lider iş başında. Dolayısıyla biz olağanüstü halden memnun olan bir parti ya da yönetim değiliz ama bir mecburiyetti. Şimdi normalleştikçe bunu tabii ki kaldırmamız lazım. Her uzatmada inanın Milli Güvenlik Konseyinde de Bakanlar Kurulunda da biz samimi olarak tartışıyoruz. Bilgiler veriliyor, ihtiyaç var mı, yok mu, uzatalım mı, uzatmayalım mı? Her seferinde de ne zaman kaldırırız bunu da düşündük. Bir an önce kaldırmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmadık. Şimdi gerekli adımlar atıldı ve normalleşme süreci başladı ve Olağanüstü Halin kaldırılması konusunda bir kanaat oluşmaya başladı. Tabii komisyon çalışıyor, neredeyiz, ne değiliz, buna göre adımlar atacağız. Biz Olağanüstü Hali sevdiğimiz için getirmedik, tam tersi mecbur kaldığımız için... Her ne kadar vatandaşlarımızın günlük hayatını bireysel hak ve özgürlüklerini, iş dünyası olsun veya gelenler olsun, onları etkilemese de adı bile hoş değil. Ama bu bir zorunluluktu, bunu aklımızdan çıkarmayalım. Olağanüstü Hal olmasaydı FETÖ'ye karşı bu hızlı adımları atamazdık."

Bakan Çavuşoğlu, "Yeni Hükümet Sistemi'nde Dışişleri Bakanı olarak görev alıp almayacağına" ilişkin bir soruya, "Tamamen takdir sayın Cumhurbaşkanımızındır." yanıtını verdi.

(Bitti)