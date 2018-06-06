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"Kandil'e operasyon Türk milletinin bekası için"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "Kandil'e yapılan operasyon, doğrudan doğruya Türk milletinin bekasını güven altına almak için yapılan bir operasyondur. O şekilde anlaşılması gerekir" - "(Devlet Bahçeli'nin af önerisi) Biz MHP olarak bu affın yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu affı bazıları farklı noktalara çekmeye çalışmakta"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Kandil'e yapılan operasyon, doğrudan doğruya Türk milletinin bekasını güven altına almak için yapılan bir operasyondur. O şekilde anlaşılması gerekir." dedi.

Karakaya, partisince düzenlenen bir programa katılmak üzere geldiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir süre önce "af" konusunu gündeme getirdiğini anımsattı.

Konunun bazı kesimlerce çok farklı noktalara çekilmeye çalışıldığını ifade eden Karakaya, "Bu af sınırlı bir aftır. Terör örgütleri PKK, FETÖ, cinsel istismarcılar, kadın katilleri, çocuk istismarcıları hariç olmak üzere sadece kader kurbanlarına yönelik bir affın yapılması için (Devlet Bahçeli'nin) çağrısı oldu. Biz MHP olarak bu affın yapılmasının ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu affı bazıları farklı noktalara çekmeye çalışmakta. Bu affın kişi veya gruplarla hiçbir alakası yok. Bu, Milliyetçi Hareket Partisinin başından beri söylediği, bugün de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ve felsefesine uygun olan bir çağrıdır." diye konuştu.

- "2012 yılında yapılan bu talep bugün gerçeğe dönüştürülmekte"

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yapılan operasyonları parti olarak desteklediklerini vurgulayan Karakaya, "En başından beri söylediğimiz, yapılması gereken bir operasyon." dedi.

Karakaya, Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgedeki terör örgütlerini temizlemeye başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ordumuz, sınırları güvenlik altına almaya başladı. Sayın Genel Başkanımızın da bir ucu Afrin öbür ucu Kandil olmak üzere bir hilal hattı oluşturularak bölgenin tüm terör örgütlerinden temizlenip orada bir güvenli bölge oluşturulması talebi vardı. 2012 yılında yapılan bu talep bugün gerçeğe dönüştürülmekte. Haberlerde izlediğimiz kadarıyla da Kandil'e yapılacak operasyonla birlikte bu hatla ilgili çalışmalar çok nemli bir aşamaya gelmiş olacak. Kandil'e yapılan operasyon doğrudan doğruya Türk milletinin bekasını güven altına almak için yapılan bir operasyondur. O şekilde anlaşılması gerekir. Allah ordumuza, milletimize ve orada operasyonu yapan askerlerimiz ve komutanlarına sağlık versin. Biz Türk milleti olarak onların arkasındayız."

- İnce'nin Korgeneral Temel'le ilgili sözleri

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine de değinen Karakaya, CHP yönetiminin son dönemde bu milletin değerlerinden uzak politika ve uygulamalar içerisinde olduğunu söyledi.

Karakaya, "Paşamız, 15 Temmuz'la birlikte yıpranan ordunun itibarını da gerçekten olması gerektiği yere getiren neferlerden birisidir. Bu memlekete cumhurbaşkanı olmaya talip olan bir insanın böyle başarılara imza atmış bir paşamızla ilgili olarak 'cumhurbaşkanı olduğumda apoletlerini sökeceğim' şeklindeki açıklamaları talihsizliktir. Böyle diyen birini de bu millet seçmeyerek kendisine gerekli dersi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Gölbaşı mevlüt karakaya MHP

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