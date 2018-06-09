Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kahraman güvenlik güçlerinin teröristlere sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi dar ettiğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Kandil'de de tepelerine ineceğiz. Tıpkı Türkiye içindeki dağlarda inlerine gömdüğümüz gibi. Teröristlere yer yok." dedi.

Çavuşoğlu, Serik ilçesi Eskiyörük Mahallesi'nde katıldığı toplantıda, Türkiye'nin tüm imkanları ve maddi gücünü halk için kullandıklarını söyledi.

Kendilerinde boş laf ve hamaset olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bazı adaylara bakıyorum vaatler havada uçuşuyor. Bedava ev verenler, araba verenler var. Kimin nesini kime veriyorsun? İş ver, iş. Biz Avrupa'nın toplamında daha fazla istihdam yaratmışız." diye konuştu.

Projelerle yola çıktıklarını, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 2023 hedeflerine Türkiye'yi AK Parti'nin ulaştıracağını dile getirdi. "Başka adaylardan 2023 ile ilgili bir proje veya hedef duydunuz mu?" diye soran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: