BALIKESİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçimlerde başta il başkanlarımız olmak üzere bütün teşkilatımız kapı kapı dolaşarak herkesin gönlünü kazanacağız. Bu seçimin basit bir seçim, parti meselesi olmadığını, milletimizin, devletimizin beka meselesi, istiklal ve istikbal meselesi olduğunu anlatmamız lazım." dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, 24 Haziran'da önemli seçimlerden birinin gerçekleştirileceğini, seçime kısa bir süre kaldığını belirterek, "Dolayısıyla bu seçimi hem Cumhurbaşkanımız açısından hem de TBMM açısından mutlaka kazanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olabilmesi için güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanı bakımından bizim sahada çok iyi çalışmamız lazım. Özellikle Balıkesirli hanım kardeşlerimizin gayretlerini takdirle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Türkiye'nin emin adımlarla hedeflerine ilerlediğini vurgulayarak, "Kapı kapı dolaşarak inşallah bu seçimde de mutlaka herkesin gölünü kazanacağız. Bu mesele bir seçim meselesinden çıktı, bir devletin, milletin beka meselesi haline geldi. Görüyorsunuz Türkiye üzerinde ne oyunlar oynanıyor. Bunları size anlatmama gerek yok. Siz her şeyi biliyorsunuz. Türkiye'nin önünü kesmek, yükselişini önlemek, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi yok etmek için, tabii sadece AK Parti'yi değil, milleti yok etmek için büyük bir gayret var. Çünkü artık 'Çok oluyorsunuz' diyorlar. Ama biz inşallah destan yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.