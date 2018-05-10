BALIKESİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçimlerde başta il başkanlarımız olmak üzere bütün teşkilatımız kapı kapı dolaşarak herkesin gönlünü kazanacağız. Bu seçimin basit bir seçim, parti meselesi olmadığını, milletimizin, devletimizin beka meselesi, istiklal ve istikbal meselesi olduğunu anlatmamız lazım." dedi.
Bakan Eroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, 24 Haziran'da önemli seçimlerden birinin gerçekleştirileceğini, seçime kısa bir süre kaldığını belirterek, "Dolayısıyla bu seçimi hem Cumhurbaşkanımız açısından hem de TBMM açısından mutlaka kazanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın elinin güçlü olabilmesi için güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanı bakımından bizim sahada çok iyi çalışmamız lazım. Özellikle Balıkesirli hanım kardeşlerimizin gayretlerini takdirle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.
Eroğlu, Türkiye'nin emin adımlarla hedeflerine ilerlediğini vurgulayarak, "Kapı kapı dolaşarak inşallah bu seçimde de mutlaka herkesin gölünü kazanacağız. Bu mesele bir seçim meselesinden çıktı, bir devletin, milletin beka meselesi haline geldi. Görüyorsunuz Türkiye üzerinde ne oyunlar oynanıyor. Bunları size anlatmama gerek yok. Siz her şeyi biliyorsunuz. Türkiye'nin önünü kesmek, yükselişini önlemek, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi yok etmek için, tabii sadece AK Parti'yi değil, milleti yok etmek için büyük bir gayret var. Çünkü artık 'Çok oluyorsunuz' diyorlar. Ama biz inşallah destan yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
- "Gece gündüz çalışıyoruz"
Türkiye'nin dünyadaki 10 büyük ekonomi arasında yerini alacağını anlatan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:
"Mazlum milletlerin umudu olan, gönül coğrafyamızın umudu olan Türkiye inşallah şanlı bayrağını ilelebet dalgalandıracak. Ama bu tamamen 24 Haziran'a kilitlendi. Dikkat ederseniz her türlü oyun oynanıyor. Çatı adayı bulmak istediler, ters gitti. Güney hudutlarımıza terör devleti kurmak istediler, olmadı. Şimdi her şeyi denediler en son işte dikkat ederseniz Twitter'deki mesajlara Türkiye'den değil, ABD'den, Avrupa'dan, Kanada'dan, Meksika'dan... Ya size ne bizim Türkiye'deki seçimlerden. Onlar 'Tamam' diyor ama biz 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Onların işi tamam. O manada onlara 'Tamam' diyebiliriz. Ama Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti için yola devam. Cumhurbaşkanımız start verdiği andan itibaren bu konuda gece gündüz çalışıyoruz."
- "Güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı"
Eroğlu, Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştıklarına işaret ederek, "Bu seçimlerde başta il başkanlarımız olmak üzere bütün teşkilatımız kapı kapı dolaşarak herkesin gönlünü kazanacağız. Bu seçimin basit bir seçim, parti meselesi olmadığını, milletimizin, devletimizin beka meselesi, istiklal ve istikbal meselesi olduğunu anlatmamız lazım. Türkiye'nin önünü kesmek, yok etmek, işgal etmek şeklindeki birtakım teşebbüslerin bazı ülkeler tarafından planlandığını görmeyen yok diye tahmin ediyorum. Bunu anlatacağız. Dolayısıyla gümbür gümbür seçimleri kazanacağız. Ama şuna da dikkat edelim bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı oraya gönderelim. Gerisi kolay.' diyorlarmış. Değil efendim. Biliyorsunuz yeni sistemde yani cumhurbaşkanlığı sisteminde kuvvetler ayrılığı tam olarak yerleşti. Yürütmenin başında Cumhurbaşkanı var. Ama yasama tamamen ayrı. Yasama tamamen bağımsız, çok daha etkin hale geldi. Dolayısıyla yasamadan destek almayan bir hükümet sıkıntı olabilir. Biz diyoruz ki 'Güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı'. Bizim Meclis'te büyük oranda çoğunluğu elde etmemiz gerektiğini vatandaşa anlatalım lütfen." değerlendirmesinde bulundu.
Seçim çalışmalarında Türkiye'nin geldiği noktanın iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Tarihimizde en güçlü dönemi yaşıyoruz. Başka bir ülkede bu şekilde hükümetin önünü kesmek için hareketler olsa ekonomi çöker. Türkiye'nin önünü kesmek için neler yapmadılar. Buna rağmen son çeyrekte yüzde 7,4 ile dünyada en büyük büyümeyi gerçekleştirdik. Biz kendimize güvenip çalışırsak, işi sıkı tutarsak, Türkiye'nin bahtı açık. Dolayısıyla 24 Haziran tarihimizde milat olacaktır." diye konuştu.
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