KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, fırtınalı döneme girildiğini belirterek, "Bu fırtınalı dönemde kaptanın tecrübeli olması çok önemlidir. Eğer kaptan tecrübeli olursa bu fırtınayı atlatmak mümkün, ama kaptan tecrübesiz, tayfalar veya kadro yetersiz olursa işte o zaman birtakım büyük risklerle karşı karşıya kalmamak mümkün değil." dedi. Işık, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) Çayırova Şubesi'ni ziyaretinde, Kocaeli'nin 81 vilayetten, yurt dışından göç aldığını söyledi. Bunlar arasında Balkan göçmenlerinin farkının olduğunu belirten Işık, "Ben çocukken Gümüşhane'den geldim. Benim Kocaeli'ye gelme sebebim ekonomikti. Yani karnımı doyurmak, geçinmek içindi. Ama Bulgaristan'dan gelen, Yunanistan'dan gelen, Balkanların tamamından gelen insanlarımızın derdi ekmek, aş, geçim derdi değildi. Sizin derdiniz imanınızı koruma, değerlerinizi muhafaza etme, o yüzyıllarca yaşattığınız kültürünüzü koruma derdiydi." dedi. BAL-Türk Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Koç da Işık'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz Balkan Türkleri olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, bakanlığı döneminde de bizleri hep ziyaret etmiş, sorunlarımızı dinlemiş ve çözüme kavuşturmuştur. TİKA'nın Balkanlarda yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dernek yöneticileri ve üyelerinin sorunlarını dinleyen Işık'a, Balkanların geleneksel yemeklerinden ikram edildi. Bal-Türk Çayırova Şube Başkanı Ahmet Akbulut da kayınvalidesinin çeyizinden kalan 100 yıllık seccadeyi Işık'a hediye etti. Işık, böyle bir hediye aldığı için çok mutlu olduğunu, namaz kılarken bu seccadeyi kullanacağını belirtti. - Işık'ın GTO ziyareti Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra Gebze Ticaret Odası'nı (GTO) ziyaret etti. Burada GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılanan Işık, meclis toplantı salonunda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinden bu yana çok büyük bir dönüşüm, değişim ve sıçrama gerçekleştirdiğini ancak Türkiye gibi ülkelerin dünkü başarılarıyla yetinmek durumunda olamayacağını vurguladı. -"Yeni havalimanıyla her yıl 1 milyar avro" Türkiye'de alt ve üs yapı olmak üzere çok büyük hizmetlere imza attıklarını aktaran Işık, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un 3. havalimanına uçakla iniş yaptığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ama gezi olaylarında sandıkta düşüremedikleri hükümeti sokak eylemleriyle düşürmek isteyenler 'üçüncü havalimanının ve üçüncü köprünün inşaatını durduracaksınız. Nükleer santral inşaatını durduracaksınız. Kanal İstanbul'u durduracaksınız' demişti. Türkiye neler yaşadı. Bunları şu an bazıları hiç yaşanmamış sayıyor. Ve sürekli bunlarla mücadele etmek zorunda kalan hükümeti düşünüz siz. Bir tarafta rekabet halinde olduğunuz ülkelerin hızından daha hızlı hareket etmek zorundasınız diğer yandan da onlar engelsiz koşarken siz engelli koşmak zorundasınız. İnşallah 29 Ekim'de o havaalanı açıldığında Türkiye dünyanın en önemli transfer havaalanına kavuşacak. Bu havaalanının müşterisinin en az yarısından fazlası yabancı olacak. Bu havaalanı 22 yıl boyunca işletilirken her yıl 1 milyar avro da devlete kira ödenecek. Ve birileri Türkiye'de 'sen bu projeyi durdur' diyor. Türkiye bunları yaşadı." "Son 5 yılda aslında şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya yeteri kadar zaman bulamadıklarını" dile getiren Işık, bir tarafta Türkiye'nin reformlarını hayata geçirmeye çalıştıklarını, diğer taraftan da FETÖ ve terör destekçileriyle mücadele ettiklerini anlattı.

- Dolar kurundaki artış Türkiye ve dünyadaki doların artışına da değinen Işık, ABD ve Çin'in ticaret savaşına girdiğini söyledi. Çin'in, ABD için ekonomik bir tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle ABD'nin doların gücünü ayakta tutmaya çalıştığını vurgulayan Işık, şöyle konuştu: "Fırtınalı döneme girdik. Bu fırtınalı dönemde kaptanın tecrübeli olması çok önemlidir. Eğer kaptan tecrübeli olursa bu fırtınayı atlatmak mümkün, ama kaptan tecrübesiz, tayfalar veya kadro yetersiz olursa işte o zaman birtakım büyük risklerle karşı karşıya kalmamak mümkün değil. 2008 küresel kriz, aldığımız önlemler sayesinde Türkiye'yi teğet geçti. Türkiye 10 yılda 9 milyon istihdam oluşturdu. Şimdi önümüzde de böyle bir dönem var. Bu dönemin iyi yönetilmesi, Türkiye açısından kritik. 24 Haziran'da sizler önemli bir karar vereceksiniz. İş insanlarımız, sanayicimiz, tüccarımız sırtında yumurta küfesi olan insanlardır. Sadece kendi sorumluluğunu taşımaz, beraberinde de çalıştırdığı onlarca insanın, yüzlerce insanın sorumluğunu da taşır. Dolayısıyla bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi, risklerin minimize edilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi açısından 24 Haziran seçimlerini önemsiyoruz, sizlerin de önemsediğini biliyoruz."