Kara Harp Okulunda yemin töreni heyecanı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli "TSK’da, FETÖ ile mücadele kapsamında bin 800 civarında ’itirafçı’ adı altında savcılığa beyanda bulunanlar görevden uzaklaştırılmıştır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi yemin törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller ve subay yakınları katıldı.

Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, “Ülkemize yönelen ve yönelecek olan tehditleri gecikmeden bertaraf etmek etmeye mahkûmuz. Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanlığında Afrin operasyonuyla yeni bir tehdit büyük oranla hafifletilmiş ve sınırlarımızdan biraz daha uzaklaştırılmıştır. Zamanında Zeytin Dalı Operasyonu gerçekleştirilmemiş olsaydı bu millet bu topraklar bunun nedenini ilerde çok daha fazla şekilde ödemek zorunda kalacaktı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin inanılmaz bir destanı ile Afrin’de Türk milleti ve onun adına harekât eden TSK gereğini yapmış ve çelik iradesini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi” dedi. FETÖ ile mücadele konusuna değinen Canikli, şunları kaydetti:

“FETÖ özellikle askeri eğitim kurumları başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ’ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuşlardır. Şuan itibariyle bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır. Fetullahçı terör örgütünün, TSK okullarındaki tahribatı yapmak istediği o hain emellerine ulaşmadan bertaraf edilmiştir. Şu anda Harp Okulları, Milli Savunma Bakanlığı bünyesi altında bu milletin değerlerine, inancına, cumhuriyete, demokrasiye sadık ve milletimizi her alanda temsil edebilecek komutanlar yetiştirmek üzere bu eğitim burada veriliyor.”

FETÖ itirafçılarının geçici olarak görevden alındığını söyleyen Canikli, “Bin 800 civarında ’itirafçı’ adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır. Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir. Artık terör örgütünün size verebileceği bir şey yok. Gelin Türk adaletine, Türk milletine teslim olun, örgütün tamamen gizli kalmış unsurlarının da açığa çıkartılması için bildiklerinizi anlatın ve bu milletin bu belasını tepeden tırnağa ortadan kaldıralım, temizleyelim” dedi.

Yemin törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mesaj gönderdi. Okunan mesajda şunlara yer verdi:

“Kara kuvvetleri Komutanlığımızın subay ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan 27. dönem eğitim dönemine katılan subay adaylarımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Temel askerlik eğitimini tamamlayan ant içme törenin ardından önce subaylık anlayışı sonra da takım komutanlığı sevk ve idare eğitimine başlayacak tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bugünkü ant içme törenine ordumuzun personel ihtiyacına yönelik yeni eğitim sistemimizin son derece başarılı bir şekilde işlediği örneği olarak değerlendiriyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin akabinde hayata geçirdiğimiz reformlar her alanda meyvesini vermiş, silahlı kuvvetlerimiz personel disiplin eğitim ve nitelik açısından hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.

Fırat Kalkanıyla başladığımız Zeytin Dalı Harekâtı’yla devam ettirdiğimiz yurt dışı terörle mücadele operasyonları Türkiye’nin milli güvenliğini koruma noktasında hassasiyetini ve kararlığını tüm dünyaya göstermiştir. Son süreçte yaşadığımız her tecrübe elde ettiğimiz her başarı indirdiğimiz her maske ülkemize kurulan tezgahın boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Bilhassa Afrin bölgesinde şahit olduğumuz yığınak tüneller ve mühimmat asıl hedefin Türkiye olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Türkiye’nin bölgesinde istikrar abidesi olarak varlığını devam ettirmesi, 2023 hedeflerinin ardından 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesi, diğer unsurlar yanında ordumuzun gücüne ve dirayetine bağlıdır. Bugün ant içen subay adaylarımızın omuzlarında taşıdıkları ağır yükün şuuruyla hareket edeceklerine eğitimlerine başarıyla bitirdikten sonra ordumuzun onurlu bir mensubu olarak ülkemize en güzel şekilde hizmet vereceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle milletimizin cumhurbaşkanı devletimizin başı ve Türk silahlı kuvvelerin başkomutanı olarak her birinize eğitim hayatınızda muvaffakiyetler diliyorum.”

Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine bin 303’ü Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında 795’i Kara Harp Okulunda olmak üzere toplam 2 bin 98 subay katılırken törende ilk defa Kıraç’ın bestelenmiş olduğu ‘Vatan Marşı’ subaylar tarafından seslendirildi.