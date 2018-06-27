Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek harekat ve manevra kabiliyeti, caydırıcı kuvvet yapısı, yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla tüm dünyada adından saygıyla söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ulusal ve uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, milli sınırların, ülkenin huzurunun, emniyetinin ve menfaatlerinin güvencesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı personeli ile yüksek vazife şuuruyla üstlendiği tüm görevlerde gururlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığının, dünyanın en eski ve en saygın ordularından biri olduğunu vurguladı.