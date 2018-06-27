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Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e mesaj gönderdi - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Yüksek harekat ve manevra kabiliyeti, caydırıcı kuvvet yapısı, yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla tüm dünyada adından saygıyla söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ulusal ve uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek harekat ve manevra kabiliyeti, caydırıcı kuvvet yapısı, yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla tüm dünyada adından saygıyla söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ulusal ve uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında, milli sınırların, ülkenin huzurunun, emniyetinin ve menfaatlerinin güvencesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı personeli ile yüksek vazife şuuruyla üstlendiği tüm görevlerde gururlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığının, dünyanın en eski ve en saygın ordularından biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek harekat ve manevra kabiliyeti, caydırıcı kuvvet yapısı, yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla tüm dünyada adından saygıyla söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ulusal ve uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının fedakar mensuplarını da tebrik eden Erdoğan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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