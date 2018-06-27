Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, "Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınırlarını başarıyla korumakta ve sınır ötesi harekatlarla terörü etkisiz kılmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü barış faaliyetleriyle milletimizin gurur kaynağı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Mesajında, milattan önce 209'da kurulması itibarıyla emsalsiz bir birikim ve tecrübeye sahip olan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirten Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurlarından olan Kara Kuvvetlerinin, cesur, disiplinli ve fedakar mensuplarının, yüksek harekat kabiliyeti ve modern yapısıyla dünyanın saygın orduları arasında yer aldığını vurguladı.
Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"Gece gündüz demeden, her türlü mevsim ve doğa şartlarında mücadele eden Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınırlarını başarıyla korumakta ve sınır ötesi harekatlarla terörü etkisiz kılmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü barış faaliyetleriyle milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken, hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."
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