HABER

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınırlarını başarıyla korumakta ve sınır ötesi harekatlarla terörü etkisiz kılmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü barış faaliyetleriyle milletimizin gurur kaynağı olmaktadır"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınırlarını başarıyla korumakta ve sınır ötesi harekatlarla terörü etkisiz kılmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü barış faaliyetleriyle milletimizin gurur kaynağı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, milattan önce 209'da kurulması itibarıyla emsalsiz bir birikim ve tecrübeye sahip olan Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirten Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana unsurlarından olan Kara Kuvvetlerinin, cesur, disiplinli ve fedakar mensuplarının, yüksek harekat kabiliyeti ve modern yapısıyla dünyanın saygın orduları arasında yer aldığını vurguladı.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, her türlü mevsim ve doğa şartlarında mücadele eden Kara Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınırlarını başarıyla korumakta ve sınır ötesi harekatlarla terörü etkisiz kılmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü barış faaliyetleriyle milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken, hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

PARTNERGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdiGaziantep'te dev yaratık şaşkına çevirdi
Bakan Bak: Seçimi rakibinin tabiriyle adam kazandıBakan Bak: Seçimi rakibinin tabiriyle adam kazandı
Bartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çektiBartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Kara Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş yıl dönümü Kutlama Mesajı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu milletin iradesine saygı duymuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu milletin iradesine saygı duymuyor

Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi hakkında açıklama

Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi

Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi

Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!

'Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye bıraksın'

'Kılıçdaroğlu koltuğu Muharrem İnce'ye bıraksın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.