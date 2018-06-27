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Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: - "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2227'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kara Kuvvetlerinin, dünyanın en köklü ve saygın ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) temelini oluşturduğunu belirtti.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri personelini tebrik eden Canikli, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dünyada ve özellikle bölgede yaşanan siyasi ve askeri gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve risk ortamında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütlerine karşı sınırlarımızı korumak, terör örgütünün güney sınırlarımızda terör koridoru oluşturmasını engellemek, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve teröristle mücadele harekatında elde edilen başarı ile milletimizin gurur kaynağı olmuş, bölgesinde güç ve denge unsuru olduğunu kanıtlamıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecektir."

Canikli, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.

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