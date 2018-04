AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019 yılındaki seçimler, Türkiye’nin önümüzdeki 100 yıllık istikametini belirleyecek" dedi. Karaaslan, ayrıca her şehrin kendi “2023” hedefleri olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Şehrim 2023 Projesi” kapsamında Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’deki tanıtım etkinliğine katıldı. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda partilinin katıldığı etkinlikte halk oyunları gösterisini izleyerek, vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, proje otobüsünün önünde yaptığı açıklamada bir şehri anlamanın en iyi yolunun o şehre giden yol olduğu bilinci ile yola çıktıklarını söyledi. Mersin’i 2023, 2053, 2071 vizyonu ve hedefleri çerçevesinde geleceğe, hak ettiği noktaya taşımak istediklerini vurgulayan Karaaslan, "Bunun için ortak aklı çok önemsiyoruz. Bunun için katılımcı bir modeli çok önceliyoruz. İşte o nedenle bütün tarafların bir araya geldiği toplantılar gerçekleştirmek için buradayız. Biz inanıyoruz ki tıpkı Türkiye’nin eğitimde, ulaşımda, erişimde, sanayide, ekonomide, ticarette her alanda 2023 ve ötesi için güçlü hedefleri varken, şehirlerimizle ilgili her şehrin kendi 2023 hedefleri olmalı. Biz inanıyoruz ki, Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda şu anda AK Parti belediyeciliği hizmetleriyle uzun yıllardır tanışan, hakikaten bunun şehrine olan yansımalarını en yakından gören vatandaşlarımızın, bugün inşallah Mersinimizin de önümüzdeki seçimlerde AK Parti belediyeciliği ile tanışacak olması gerçekliğinden yola çıkarak, bu güzel gelişmelere çok az bir süre kaldı diyoruz ve bu amaçla çalışıyoruz" diye konuştu.