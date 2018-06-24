HABER

Karaaslan ailesiyle birlikte oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 13:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Yurt dışında oy kullanma katılımına baktığımızda bir rekor kırıldı. Ben benzer bir rekorun Türkiye için de kırılacağını ümit ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu eşi ve oğluyla birlikte kullandı.

Karaaslan, eşi Direnç Karaaslan ve oğlu Yiğit ile birlikte Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Karaaslan ve eşi, 1191 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra okuldaki tüm sandıkları gezen Karaaslan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Karaaslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Seçimin Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemiz ve ülkemizin aydınlık geleceği için en hayırlı sonuç çıkacaktır diye umut ediyoruz sandıktan. Tabii bu seçimin demokrasi şölenine dönüşmesi bizim için çok önemli. Yurt dışında oy kullanma katılımına baktığımızda bir rekor kırıldı. Ben benzer bir rekorun Türkiye için de kırılacağını ümit ediyorum. Hakikaten bir bayram ve şölen havasında geçiyor. Demokrasiye verdiğimiz önemin bir simgesi olarak çok yoğun bir ortamda ve katılımla bu seçim geçecek inşallah."

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Bahçeli'den Suruç açıklaması Bahçeli'den Suruç açıklaması 
Bakan Tüfenkci, oyunu kullandıBakan Tüfenkci, oyunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Oy Samsun

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.