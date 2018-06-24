Karaaslan ailesiyle birlikte oyunu kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu eşi ve oğluyla birlikte kullandı.

Karaaslan, eşi Direnç Karaaslan ve oğlu Yiğit ile birlikte Kurupelit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Karaaslan ve eşi, 1191 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra okuldaki tüm sandıkları gezen Karaaslan, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Karaaslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Seçimin Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"İnşallah ülkemiz ve ülkemizin aydınlık geleceği için en hayırlı sonuç çıkacaktır diye umut ediyoruz sandıktan. Tabii bu seçimin demokrasi şölenine dönüşmesi bizim için çok önemli. Yurt dışında oy kullanma katılımına baktığımızda bir rekor kırıldı. Ben benzer bir rekorun Türkiye için de kırılacağını ümit ediyorum. Hakikaten bir bayram ve şölen havasında geçiyor. Demokrasiye verdiğimiz önemin bir simgesi olarak çok yoğun bir ortamda ve katılımla bu seçim geçecek inşallah."

