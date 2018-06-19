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Karabük'te "AK Yürüyüş" programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: - "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere Türkiye'nin ihtiyacı var. Sadece Türkiye'nin değil 1,5 milyarlık İslam aleminin ihtiyacı var"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere Türkiye'nin ihtiyacı var. Sadece Türkiye'nin değil 1,5 milyarlık İslam aleminin ihtiyacı var." dedi.

Şahin, partisince Beşbinevler Mahallesi'nde düzenlenen "AK Yürüyüş" programına katıldı. Yağmur altında yaklaşık 5 kilometre yürüyerek partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Şahin, pazar alanında halka hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanların, adeta her şeyin sonu gibi gösterenlerin şimdi Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Şahin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'Hayır' deyin, 'bu sistem diktatörlük getirir, bir sabah kalkar kıdem tazminatını kaldırdım, muhtarlıkları kaldırdım' der.' diyorlardı. Şimdi ağızlarından böyle bir şey duyuyor musunuz? Bol keseden atıyorlar. Onları söylerken samimi değillerdi, sözlerinin kıymeti yoktu, şimdi de değiller, sözlerinin kıymeti yoktur. Çünkü dün söylediklerinin şimdi tam aksini söylüyorlar." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere Türkiye'nin ihtiyacı var. Sadece Türkiye'nin değil 1,5 milyarlık İslam aleminin ihtiyacı var. Barış ve huzur içinde yaşamak isteyen insanlık aleminin Recep Tayyip Erdoğan gibi yöneticilere ihtiyacı var. Erdoğan, inşallah 24 Haziran akşamı ilk turda açık ara Cumhurbaşkanlığını kazanacaktır sizlerin dua ve destekleriyle."

AK Parti dönemlerinde yapılan yatırımlarına değinen Şahin, Eskipazar ilçesinde yapılması planlanan Metal Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırım programına alındığı müjdesini de verdi.

Yürüyüşe katılan ve halka hitap eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ise yağmura rağmen iyi bir yürüyüş gerçekleştiğini ve bunun AK Parti iktidarının devamına işaret ettiğini söyledi.

24 Haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Ceylan, "Vakit Türkiye, vakit istikrarı koruma vakti. Vakit Türkiye'yi büyütmeye devam vakti. 24 Haziran seçimlerinin hepimize bayram olmasını diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili ve adayı Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz de konuşmalarında partilerine destek istedi.

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"Ak Yürüyüş" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şa Karabük

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