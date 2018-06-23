HABER

Karabük'te "AK Yürüyüş" programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 20:06 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin: - "Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var." dedi.

Şahin, partisince Karabük'te düzenlenen "AK Yürüyüş"e katıldı. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek partisine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Şahin, partisinin il başkanlığı önünde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği kolaylıkları anlatan Şahin, yeni sistemle Türkiye'nin daha da şahlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı çıkanların şimdi cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Şahin, hiçbir sözlerinin güvenirliğinin olmadığını söyledi.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan'ın eline su bile dökemeyeceklerini vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin içinden geçtiği şu zor süreçte tecrübeli, Türkiye ile ilgili şer güçlerin hesaplarını, terör örgütlerinin amaçlarını bilen, 16 yıldır bu terör örgütleriyle amansız mücadele eden, 15 Temmuz'da FETÖ hain darbe girişiminin püskürtülmesinde de başrol oynayan, milletini sokağa davet ederek hain darbe girişimini etkisiz, sonuçsuz bırakan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının böyle bir tecrübesi yok." diye konuştu.

Diğer adayların terörle mücadelede böyle bir cesareti gösteremeyeceklerini savunan Şahin, şimdiye kadar terörle mücadelede cesaretli bir şekilde en çetin mücadeleleri veren Recep Tayyip Erdoğan ile terör örgütünün de kökünün kazınacağını aktardı.

24 Haziran seçimlerinin ülke adına çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden en güçlü şekilde cumhurbaşkanı yapacaklarını dile getirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük milletvekili adayları Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile İl Başkanı İsmail Altınöz de konuşma yaparak partilerine destek istedi.

Safranbolu ve Yenice ilçelerinde de yürüyüşler düzenleyen AK Parti teşkilatları, vatandaşlardan destek talep etti.

Yürüyüşlere Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan da katıldı.

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Kılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyaretiKılıçdaroğlu'ndan bayrak asarken düşüp yaralanan gence geçmiş olsun ziyareti
Temelli: 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gideceklerTemelli: 25 Haziran sabahı sarayı boşaltıp gidecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ak Yürüyüş" Karabük Mehmet Ali Şahin

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.