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Karabük’te milletvekili aday adaylarının genç olması dikkat çekiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

24 Haziran’da gerçekleşecek olan genel seçimlerde aday adaylarının genç olması dikkat çekiyor.Yurtiçi ve yurt dışına yaptığı ihracatlarla dikkat çeken 35 yaşındaki genç işadamı Sertaş Karakaş, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den Karabük Milletvekili aday aday olması bekleniyor.İsimi son günlerde Karabük gündeminde ön planda olan 35 yaşındaki başarılı genç işadamı Sertaş Karakaş, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den aday aday olmaya hazırlanıyor.Ayn zamanda AK Parti Yenice İlçe teşkilatında başkan yardımcısı da olan Karakaş, yarın görevinden istifa ederek aday adaylığı noktasında başvurusunu yapması bekleniyor.

Karabük’te milletvekili aday adaylarının genç olması dikkat çekiyor

24 Haziran’da gerçekleşecek olan genel seçimlerde aday adaylarının genç olması dikkat çekiyor.
Yurtiçi ve yurt dışına yaptığı ihracatlarla dikkat çeken 35 yaşındaki genç işadamı Sertaş Karakaş, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den Karabük Milletvekili aday aday olması bekleniyor.
İsimi son günlerde Karabük gündeminde ön planda olan 35 yaşındaki başarılı genç işadamı Sertaş Karakaş, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti’den aday aday olmaya hazırlanıyor.
Ayn zamanda AK Parti Yenice İlçe teşkilatında başkan yardımcısı da olan Karakaş, yarın görevinden istifa ederek aday adaylığı noktasında başvurusunu yapması bekleniyor.

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