Karadağ Cumhurbaşkanlık seçimlerini Milo Djukanovic kazandı

Karadağ’da bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 53.9 oy oranı ile Milo Djukanovic’ın kazandığı duyuruldu.
Karadağ’da bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Milo Djukanovic’in kazandığı, Gözlemleme ve Araştırma Merkezi (CEMİ) tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada; NATO yanlısı Djukanovic’in yüzde 53.5 oy oranı ile seçimlerden galip çıktığı bildirildi. Djukanovic’in en yakın rakibi Mladen Bojanic ise yüzde 33.4 oranında oy aldı.
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