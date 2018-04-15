HABER

Karadağ sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Karadağ halkı, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.Balkan ülkesi Karadağ’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Karadağ halkı, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Balkan ülkesi Karadağ’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçmen, 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için TSİ 08.00’den itibaren oy vermeye başladı. 532 bin 599 kayıtlı seçmenin bulunduğu Karadağ’da oy verme işlemi TSİ 21.00’de son bulacak. İlk sonuçların ise gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
5 yılda bir yapılan seçimde bu kez Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanoviç, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac, Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic, Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic ve Bağımsız aday Vasilije Miliskovic kıyasıya bir yarış içinde mücadele edecek. Bu adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday ikinci turda bir kez daha yarışacak.

Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
La Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdiLa Casa De Papel kavgası büyüyor! Sözcü yazarına yanıt verdi
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!

Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

Kılıçdaroğlu, 2019 seçimleri için iki şifre verdi, çağrıda bulundu

NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"

NATO Genel Sekreteri'nden flaş Türkiye açıklaması! "Çağrıda bulunuyorum"

Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler

Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

'Elitaş'a sorun' diyen Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik dava

'Elitaş'a sorun' diyen Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik dava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.