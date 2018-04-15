Karadağ sandık başında

Karadağ halkı, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Balkan ülkesi Karadağ’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Seçmen, 7 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için TSİ 08.00’den itibaren oy vermeye başladı. 532 bin 599 kayıtlı seçmenin bulunduğu Karadağ’da oy verme işlemi TSİ 21.00’de son bulacak. İlk sonuçların ise gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.
5 yılda bir yapılan seçimde bu kez Demokratik Sosyalist Parti (DPS) Genel Başkanı Milo Djukanoviç, Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkan Yardımcısı Draginja Vuksanovic, Gerçek Karadağ Partisi (PCG) Genel Başkanı Marko Milacic, Adalet ve Barış Partisi (SPP) Genel Başkanı Hazbija Kalac, Sırp Koalisyonu adayı Dobrilo Dedeic, Pozitif Karadağ Partisi adayı Mladen Bojanic ve Bağımsız aday Vasilije Miliskovic kıyasıya bir yarış içinde mücadele edecek. Bu adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday ikinci turda bir kez daha yarışacak.
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