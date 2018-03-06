Karadağ ve Gül’den hastane ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti iktidarında Türkiye’nin sağlıkta çağ atladığını söyledi.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ve Belediye Başkanı Zeki Gül Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Geçmişte hastaneye düşen insanların yaşadığı çileli günlerin geride kaldığını dile getiren Karadağ, “Artık herkesin bir aile hekimi var. Ambulans için birilerine yalvarma dönemi bitti. Artık durumu acil olan hastalar havayoluyla sevk ediliyor. Bıçak parası denen illetten milletimiz kurtuldu” dedi.

Geçmişte hastanelerde koğuş sisteminin olduğunu, odaların 8 kişiden oluştuğunu hatırlatan Karadağ, “Refakatçıları ile birlikte odalarda 16 kişi oluyordu. Nefessiz, sağlıksız bir ortamda tedavi görüyorlardı. Fiziki şartlar çok kötüydü. Bugün 800 yataklı hastanemizde 327 özel odamız var. Dün 20 tane özel oda vardı. Bu odalarımızda 5 yıldız konforunda. Sadece merkezde değil ilçelerimizde öyle. Toplumumuz neye ihtiyaç duyduysa iktidarımız o konforu sağladı” diye konuştu.

Karadağ ve Gül’e ziyarette Hastane Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve hastane yöneticileri eşlik etti.