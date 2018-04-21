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Karaduman: "Sosyal medya kullanımına ağırlık vereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, bu seçimde özellikle sosyal medya kullanımına ağırlık vereceklerini söyledi.AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın seçim stratejisi belirleme toplantısı İl Başkanı Av.

Karaduman: "Sosyal medya kullanımına ağırlık vereceğiz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, bu seçimde özellikle sosyal medya kullanımına ağırlık vereceklerini söyledi.
AK Parti Samsun İl Başkanlığı’nın seçim stratejisi belirleme toplantısı İl Başkanı Av. Hakan Karaduman başkanlığında gerçekleştirildi. Halka hizmet etme adına, ilk günkü aşkla ve genç bir kadro ile yola çıktıklarını vurgulayan İl Başkanı Karaduman, önce Samsun’a sonra ülkeye ve insanlığa hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti. 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için çalışmalara ivme kazandırdıklarını kaydeden Karaduman, “Programlarımız çok yoğun olacak. Halk ile bütünleşmiş olan teşkilatımız, bu seçimlerde bütün iletişim mecralarını en iyi derecede kullanmaya özen gösterecek. Özellikle etkin sosyal medya kullanımına ağırlık vereceğiz. Genç Samsunlular ile daha fazla etkileşim halinde bulunmaya ve onlara yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, hedeflerimizi daha iyi anlatabilmek için sosyal medya aracılığı ile onlara daha yakın olmaya çalışacağız” dedi.

“Bu seçim evlere gitmeyeceğiz"
İl Seçim Koordinasyon Merkezinin ve 17 İlçe Seçim Koordinasyon Merkezlerinin büyük oranda belirlendiğini belirten İl Başkanı Karaduman, “Bu seçim evlere gitmeyeceğiz. Mahalleler, sokaklar, köyler bizim evimiz olacak. Yenilenmiş ve dinamik teşkilatımızla Samsun’da büyük bir ivme yakalayacağız” diye konuştu.

“Samsunspor için stadyuma”
Toplantının sonunda il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte kameralar karşısına geçen İl Başkanı Karaduman, tüm Samsun halkını Pazar günü oynanacak Denizlispor müsabakasına davet etti. İl Başkanı Av. Hakan Karaduman açıklamasında, “Samsunsporumuz yarın, 53 yıllık tarihindeki en önemli karşılaşmasında bizi biz yapan sevdamız ve şehrimiz için mücadele edecek. Takımımızın iyi gününde ve kötü gününde her zaman en büyük destekçisi Samsun halkı olmuştur. Bu önemli ve zor gününde yine takımımızın yanında olduğumuzu göstermek için tüm Samsunluları yarın saat 13.00’te 19 Mayıs Stadyumuna bekliyoruz. Takımımıza destek için yarın tüm teşkilatımız ile birlikte bizler de statta takımımızın yanında olacağız. Haydi Samsun, Samsunspor için stadyuma” diyerek Samsunlulara seslendi.

Karaduman:

Karaduman:

Karaduman:

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