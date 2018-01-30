Karamollaoğlu: Afrin harekâtını siyasi malzemeye dönüştürmek ülkeye zarar verir

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afrin harekâtı ile ilgili olarak, "Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Yani başlangıçta da söylemiştik; zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı sendikanın genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin sınırlarını korumak için adımlar attığını belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ama biraz da şaşkına döndük. Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Yani başlangıçta da söylemiştik; zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir. Ama hızla bu istikamete doğru itiliyor. Baştan belli söyledik, yeni değil bu iş. Suriye yeni başlamadı."