HABER

Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 17:25 | Son Güncelleme

Şeker fabrikalarının satılmasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum; 'Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak' ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak

Şeker fabrikalarının satılmasını eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum; 'Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

Partisinin haftalık olağan basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu, özelleştirme ile şeker pancarı üretiminin biteceğini söyledi. Karamollaoğlu, "Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var, o da rant. Kısa vadeli rant görüyorum. Kısa vaade paraya çevirme derdinler. Bu konu bizi endişelendirecek bir mecra sürüklemez inşallah" diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Hükümet bu konuda kararlı ise pancar birlikleri ve Pankobirlik ile bir araya gelmesi lazım. Pancar üreticisinin elinde şu an para yok. Ancak inanıyorum pancar üretiminde elde ettiği gelirinden daha fazlasını devlete öder. Pancar çiftçisi tarımı geliştirerek öder. Hükümettin bunu muhakkak göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

'BETONUN YENMEDİĞİNİ ANLAYACAK'

Karamollaoğlu, "Bir Kızılderili deyişiyle bu arkadaşlara seslenmek istiyorum, ‘Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!Ankara'da 2019 seçimi bombası: Abdullah Gül de ihtimallerden biri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu ak parti kızıldereli

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 44 yorum
HELAL TEMEL HOCA! ŞÖYLE BİRAZ SERT MUHALEFET YAPIN.
Haklısin Temel Bey ancak Cargill varken Şeker fabrikaları kimin umurunda..Milleti mısır şurubuyla ağır ağır öldürüyorlar..
güzel söz söylemiş şapka çıkarılır
Allah için diren başkan gerçek Müslümanlar seninle.
Adamsın Karamollaoğlu,helal...
bu memlekete 1 çivi çakmış gibi ancak konuşun durun. şeker fabrikaları kapatılmıyor şeker fabrikalrı sadece şahıslara satılıyor. zamanında devletin icinde ki çarpıklaşma yüzünden zarar eden her ne varsa satılıp devletin sırtındaki kamburlardan kurtunulmak isteniyor. kızılderiliymişte yok şuymuşta ulan devleti sizler düşünüyorsanız millet sizlerin eline kaldıysa vay ülkemin haline. !!!
@sadece19 O yüzdendir ki satılan bütün kurumlar satıldığı ilk yıl kar bilançosunda ilk sıralarda yerini alıyor.İşletememek beceriksizliktir.Bu ülke sadece yol bina yapmakla mı gelişecek...
@vatangul bu devlet küçülerek sadece kendi işine daha çok zaman ayırmış olacak
Sende devletin sırtına kambursun seni satsınlar o halde! Eşeğe çüş demesini bilmezsen eşek yer içer yatar idare edemiyorsan işi bilene bırakacaksın. Bi moktan anlamazsınız lafa gelince carcar çene kuvvetli. Yalamaya devam edin nasıl olsa bir gün suyu çıkacak o zaman ne iğrenç bişeye hizmet ettiğinizi anlayacaksınız.
@pdks senin gibi eşşeklerin şu memlekette tek bir çivisi eseri yok hala utanmadan sıkılmadan hakaret edebiliyorsun milete. yazıklar olsun neye nelere hizmet ettiğinizi siz bile bilmiyorsunuz.
teMAL sende bizim keMAL le aynı şeyi kullanıyorsun bak o kullandıgınız adamı bozar
ADAM GİBİ ADAMSIN KARAMOLLAOĞLU.BAHÇELİ VE DESTİCİ GİBİ TAYYİBİN ETEĞİNİN ALTINA GİRMEDİN.
Çok güzel tarif etmiş ama anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az.
Çok doğru. Tam tespit.
Betona gerek yok içimizdeki herkes Ülkeyi yeme derdinde hacı be !! Allah koruyor sen boşver
ÇOK GÜZEL ANLATMIŞ AMA ANLAYACAK KAFA NER DE
şahi ya ülkede satılmayan birşey kaldımı ak haram zadeler yediler ülkeyi yediler
KEŞKE KIZILDERELİ KANUNLARIYLA YÖNETİLSE BU DÜNYA...
peki o zaman ne olacak HOCAM ?
Saadet partisi ve temel bey son zamanlarda çok güzel, çok yerinde muhalefet yapıyorlar, bazıları gibi bir yerlere yaranma peşinde değiller, milletin, ülkenin derdini söylüyorlar, çare üretiyorlar, teşekkür ediyoruz kendilerine, yolları açık olsun.
Doğru söz neden millete batıyor,bırakın partizanlığı devlet çöküyor görmüyormusunuz.Birşeyler satılıyorsa işler iyi gitmiyordur...
Artık yaşlandığını anlasan diyordum. kelime oyunlarını bıraksan da torunlarınla oynasan molla temel bey.....
@oguzhantabak Vallahi çok güzel konuşuyor.Çok mert görünüyor.Bravo
@oguzhantabak öyle deme hacı meclis başkanı kaç yaşında
O beton severler bunca şeyi görüp de sessiz kalmalarının hesabını Allaha nasıl verecekler. Düşüncesi bile kötü, Allahın gazabı şüphesiz dehşet vericidir.
SAADET PARTİSİ.. ÖZÜNE DÖNMÜŞ..
2002 de kişi başı borç stoku 2000 tl idi 16 yıl sonra kişi başı artan nüfusla beraber artrak 11000 tl olmuştur. EEE AKP IMF borcu bitirdik edebiyatı ile ülkede borçsuz fert bırakmadı. HA GAYRET TRİLYON DOLARA DOĞRU VE TÜM ARAÇ-BİNA-FAB.ARAZİLER İPOTEKTE AKP KAÇACAK DELİK BULAMIYACAK O GÜNLERDE.
pasta yersiniz olmaz mı temel amca,afiyet olsun hdp chp sp üçlü kanki oldunuz hayırlı olsun.
Etti bir laf bal kabağı Doğra doğra koy tabağa
@erhanfrer Çoook güzel konuşuyor.Kalpleri feth ediyor.
valla bravo helal olsun
Çizgisi den. Çıkmayan vatanın düşmanlarını düşman bilen tek milligörüştür.
aynn valla saadet diren artık senin için DİRİLİŞ zamanı
Sayın Karamollaoğlu sizi seviyorum. Saygılarımla.
ARADAKİ FARK YOKTAN VAR EDEN HAYIRLI BABA ATATÜRK: KAZANIMLARINI YİYEN EVLAT
Nİ HA HA AH HAAAAAA :) :) :)
yürü be saadet
Vay temel dedem vay. Oğuzhan dedem söylüyor sen de tekrarlıyorsun Allah senden razı olsun. Yalnız bu günkü muhalefetin yerinde.
Bahçeli'den muhalefet örneği alamadılar gitti.
TÜRKİYE CUMHURİYETİNE YAKIŞAN ALLAHA YAKIN MÜSLÜMAN BİR GENEL BAŞKAN DİNİ KULLANLARA İZİN VERMEYECEKTİR İŞLLH
ilk 2 cümleyi niye tekrar tekrar yazıp milleti ugraştırıyorsun kardeşim!!
Katılıyorum
yıllar önce turhal şeker fabrikasına cihaz tamirine gitmiştim şuan özelleştimi bilmiyorum o zaman devlete aitti fabrikada gezerken bacak kalınlığında borudan şeker olacak olan şerbet diye adlandırayım yere aktığını gördüm yetkili teknikci arkadaşa sordum usta bu niye yere akıyor diye bir ünite ilerde pompa arızası olduğunu söyledi ve sen bak işine dedi o dönem fabrika küp şeker bölümü zarar ediyor diye kapatılmıştı ve durumu görünce yıl 2008 filan şimdi anlıyorum bu memlekete yapılan özelleştirmeler çok yerinde çünki Atatürkün ne zorluklarla kurduğu fabrikanın değerini Atatürkçüler vesselam
nefis bir eleştiri ..
Diğer Haberler
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

AK Parti'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

AK Parti'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.